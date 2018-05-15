大馬變天 專家：短空長多選高息有保護力

2018-05-15 11:24 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林超熙 ╱即時報導



馬來西亞出現獨立建國60年來的首次政黨輪替，馬國股市於選後第一個交易日（14日）出現大震盪，富時馬來西亞KLCI指數開盤就下跌逾2%，但逢低買盤隨即進場，半個小時內迅速拉升翻紅，隨後穩住進入橫盤震盪整理。

統一大東協高股息基金經理人張浩宸表示，馬來西亞短期政治不確定性上升，市場疑慮增加，短線的股匯市波動恐怕加大，這早在各界預期中。不過，勝選的馬哈迪政府是以反貪腐及改革形象上台，受到廣大民眾及外資歡迎，若未來施政能符合主會期待，對股市而言為短空長多。

張浩宸指出，上周馬國股市因選舉因素，5月9日至11日連續休市3天，但馬來西亞ETF（EWM）則正常交易，其間的單日漲跌幅分別為跌6.03%、漲1.76%、跌0.82%，3天累積跌幅為5.16%，而馬國股市14日開盤卻僅下跌約2%左右，跌幅較ETF為小， 顯示政黨輪替對市場的所產生的衝擊較預期緩和。

在投資策略上，張浩宸表示，馬國具舊政府政治色彩或與原執政黨關係密切的個別企業受衝擊較大，宜避開；而符合新政府主要政見且受惠於需求提升的基本民生消費類股，以及高股息特質的類股，相對看好。

張浩宸進一步指出，包含馬來西亞、菲律賓、泰國、越南、新加坡、印尼等六大主要東協股市，很多現金流穩定的績優上市公司，一年中會配息1-2次，甚至還有公司一年內會配息3-4次，以STOXX東協高股息指數和MSCI亞洲不含日本指數比較，前者股利率可達5%，比後者2.23%高出許多，而且本益比還更低、更便宜，若布局東協能聚焦於高股息個股，可以在追求資本利得成長的同時，提供良好的防護力。