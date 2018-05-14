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爆冷勝選 大馬92歲新首相正式開工

2018-05-14 14:12中央社 吉隆坡14日綜合外電報導

馬來西亞高齡92歲的新首相馬哈地（Mahathir Mohamad）上週爆冷勝選，終結貪汙醜聞纏身的執政聯盟在馬來西亞長達60年的執政期後，今天正式開工。

法新社報導，回鍋擔任首相的馬哈地抵達位於馬來西亞行政中心布特拉加亞（Putrajaya）的基金會辦公室。馬哈地曾於1981至2003年擔任首相，鐵腕統治大馬22年。

馬哈地乘坐一輛黑色汽車抵達辦公室，他迅速搖下車窗向在場等候的記者揮手致意。馬哈地預計與高階公務員舉行會議。

馬哈地昨天發表演說安撫投資人後，馬來西亞在9日投票後首度開盤的股市未如預期重挫。股市開盤下挫2.7%，但很快就止跌回升，開盤約一小時回彈至僅跌0.2%。

馬來西亞貨幣令吉兌美元挫跌多達0.9%。

首邦股票交易行（SJ Securities）一名交易員告訴法新社，他認為「政府正在支撐股市，以確保市場不會出現太大的波動」。

身陷囹圄的政壇老將安華（Anwar Ibrahim）料將受到蘇丹赦免，最快明天獲釋。安華與馬哈地曾是水火不容的政敵，但在尋求攆走納吉時成為重要盟友。

納吉創立的一馬發展公司（1MDB）捲入一宗數十億美元的貪腐案，但他一直否認有不當情事。

馬來西亞公務員貪汙

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