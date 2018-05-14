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亞航老闆道歉 稱選前挺納吉是迫於無奈

2018-05-14 12:36中央社 吉隆坡14日綜合外電報導

馬來西亞廉航公司亞洲航空（AirAsia）執行長費南德斯（TonyFernandes）為大選前支持當時首相納吉（Najib Razak）道歉，稱此舉是被迫得安撫納吉政府。

路透社報導，馬來西亞在上週大選中變天，納吉（Najib Razak）敗選並遭前首相馬哈地（MahathirMohamad）趕下台。納吉所屬的國民陣線（BarisanNasional）自馬來西亞1957年獨立後即執政至今，這次敗選首度失掉政權。

亞洲航空雖在亞洲多國有數個附屬航空公司，但主要獲利仍來自馬來西亞自家市場。馬國對民航高度控管，亞航的主要對手是國有的馬來西亞航空（MalaysiaAirlines），公司的成長計畫得仰賴政府批准支持。

在9日大選的前兩天，費南德斯公布一段影片，盛讚納吉和政府對亞航的支持，當天稍晚，納吉也貼出與費南德斯的合照，兩人一起站在繪有納吉陣營競選口號的亞航班機前面。

費南德斯在昨天公布的影片裡說：「我為這一切道歉。我在我們國家歷史上最關鍵的時刻屈服了，這是錯的，我會遺憾終身。」

費南德斯表示，支持納吉的影片和飛機繪有競選相關塗裝，都是為安撫納吉政府使然。他在選前決定大選當天增加航班、拒絕將表態支持馬哈地的子公司董事長趕下台，因而受到納吉政府排山倒海的壓力。

馬來西亞亞航廉航

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