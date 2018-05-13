大馬變天掀內閣卡位戰 馬哈迪和安華滅火

2018-05-13 23:43 中央社 吉隆坡13日綜合外電報導



馬來西亞政壇60年來首度變天後，執政聯盟內部今天隨即因各自人馬對內閣人事的歧見而出現裂痕。92歲新首相馬哈迪和繫獄的前副首相安華分別發聲，試圖緩和歧見。

路透社報導，4黨結成的聯盟在9日大選中贏得歷史性勝利，扳倒長期執政的國民陣線（Barisan Nasional）。只是新執政聯盟出現內部分歧的速度之快，不免令人懷疑這個向來不太可能的合作關係，是否真能團結。

安華（Anwar Ibrahim）發自醫院病床的聲明指出，他已經告訴所屬人民公正黨（People's Justice Party）成員，要確保馬哈迪（Mahathir Mohamad）政府「保持強大和穩固」。

但他也說，和馬哈地商談時，他提出人民公正黨對「更具包容性協商」的要求。安華指的是內閣人事。

馬哈迪在國營電視台的節目中說，「在最一開始，我們不應心繫入閣的比例」。

他表示：「剩下的內閣部會人事確認後就會解決了。需求和各黨希望之間當然會有一些衝突，這將由首相決定。」

馬哈迪是執政聯盟領導人，而安華領軍的人民公正黨則在執政聯盟中拿下最多國會席次。從朋友、敵人到盟友，兩人變幻莫測的關係，過去30多年來一直在左右大馬政治版圖，並將繼續牽動執政聯盟的未來。