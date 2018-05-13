搜敏感文件 警突襲大馬前首相親戚豪宅

2018-05-13 13:56 中央社 吉隆坡12日綜合外電報導



馬來西亞前總理納吉與妻子羅絲瑪已遭馬哈迪下令禁止出境。 法新社 分享 facebook 兩名資深員警說，馬來西亞警方今天突擊前首相納吉（Najib Razak）親戚位於吉隆坡的豪華寓所，搜尋敏感文件。馬來西亞新政府擔心這些文件可能被攜出國外。

路透社報導，警方展開突擊行動之際，回鍋當選馬來西亞新首相的馬哈地表示，他已阻止納吉離境，因為納吉疑似與國家基金「一馬發展公司」（1MDB）爆發的數十億美元收賄醜聞有關。

警方表示接獲線報說，有一輛政府公務車替納吉妻子羅斯瑪（Rosmah Mansor）將數十個裝有名牌包和其他物品的箱子，送到納吉親戚位於吉隆坡的一棟公寓後，當局立刻採取行動。

各界廣泛認為，貪汙醜聞引起公眾不滿，是長期執政的「國民陣線」（Barisan Nasional）9日在大選中爆冷落敗的其中一個原因。

納吉一再否認有任何不法。

截至今晚，路透社無法與納吉的發言人取得聯繫，也無法聯繫上納吉本人、他的妻子或其他家族成員和親信。

路透社記者看見大約20名員警進入這棟鋪著大理石地板的公寓大廳，與此同時，馬哈地正在舉行記者會，宣布重要的內閣人選。

一名因未授權而要求匿名的資深員警說：「我們正在尋找可能遭非法取走的政府文件。」

「政府擔心這些敏感且重要的文件可能被攜出國外。」

他拒絕透露是否尋找到任何文件，僅表示行動仍在「進行當中」。

警方表示，納吉的家族成員住在這棟公寓裡，但他們拒絕指名道姓。