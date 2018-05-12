馬哈地任命3部長 華裔時隔44年重任財長

2018-05-12 22:12 中央社 吉隆坡12日專電



馬來西亞新任首相馬哈迪。 路透 分享 facebook 馬來西亞新任首相馬哈地今天召開記者會，宣布任命部分新內閣成員，其中檳城州首席部長林冠英為新任財政部長，再度創下時隔44年後，華裔再度擔任此一要職的紀錄。

馬哈地下午3時半左右召開記者會，率先公佈3位部長名單，最受關注的是財政部長由行動黨秘書長、檳城州首席部長林冠英出任。

另外，遭前首相納吉革職的前副首相慕尤丁（Muhyiddin Yassin）擔任內政部長，至於國防部長則由誠信黨主席莫哈末沙布（Mohamad Sabu）出任。

馬哈地盼望下週能公佈完整的內閣名單，新內閣規模將比前一任內閣縮減。

馬來西亞歷史上曾有兩任華裔財政部長，第一任為1957年獨立時的李孝式，他任職2年後，1959年轉交由陳修信擔任。

陳修信擔任財政部長15年至1974年交棒，馬來西亞的財政部長才由馬來人擔任，直到馬哈地90年執政時代後期遇上亞洲金融風暴後，他兼任財政部長，從此展開了馬來西亞首相兼任財政部長的生涯。

對於外界關切納吉創立的一馬發展公司（1MDB）捲入一宗數十億美元的貪腐案，馬哈地表示，關於1DMB的調查資料將解密，他將親自審核報告，如有任何舞弊將依法行事。

馬哈地也同時宣布將成立經濟顧問團，主要負責修復2009年至今馬來西亞的財政漏洞，並提供新內閣經濟建議。

經濟顧問團的主要成員包括馬來西亞首富郭鶴年、前國家銀行總裁塞蒂（Zeti Akhtar Aziz）、前財政部長達因（Daim Zainuddin）、前國家石油公司主席哈山馬力肯（Mohd Hassan Marican）及馬來西亞籍、聯合國負責經濟發展事務的助理秘書長孫達蘭（Jomo Kwame Sundaram）等人。