影／敗選準備吃官司？ 馬來西亞禁前總理納吉出境

2018-05-12 17:38 聯合報 記者 聯合報 記者 周辰陽 ╱即時報導



馬國媒體《當今大馬》報導，社群媒體11日晚間出現一份航班表，指納吉夫婦將於隔天上午搭私人飛機前往印尼雅加達。消息人士透露，納吉夫婦只是準備出國散心，但記者團與據報超過60反納吉人士趕往吉隆坡附近的梳邦機場(Subang Airport)後，並未發現納吉夫婦身影，該私人飛機起飛也已被取消。《當今大馬》查詢移民廳網站則發現，兩人被歸類為遭到限制出境的「請到就近移民廳辦事處查詢」項目。媒體致電移民廳總監慕斯達法阿里(Mustafar Ali)，被告知納吉夫婦並未被限制出境。但移民廳近中午變卦，聲明納吉夫婦已被打進限制出境黑名單，慕斯達法阿里也向馬新社(Bernama)證實此事。

納吉於7時半在臉書與推特貼文表示，投身政壇近40年與經歷過激烈的大選，他準備帶著家人短暫出國渡假，但他於中午再發文，坦承已被告知限制出境，將遵守移民廳指示，與家人暫時留在馬來西亞，並在下午舉行的「巫統」(UMNO)最高理事會宣布，為選舉慘敗扛責，辭去「國民陣線」（BN，國陣）與「巫統」的主席。