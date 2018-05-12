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敗選準備吃官司？ 馬來西亞禁前總理納吉出境

影／敗選準備吃官司？ 馬來西亞禁前總理納吉出境

2018-05-12 17:38聯合報 記者周辰陽╱即時報導

馬來西亞移民廳12日早上證實，才剛因敗選下台的前總理納吉(Najib Razak)與妻子羅絲瑪(Rosmah Mansor)都已被限制出境。

馬國媒體《當今大馬》報導，社群媒體11日晚間出現一份航班表，指納吉夫婦將於隔天上午搭私人飛機前往印尼雅加達。消息人士透露，納吉夫婦只是準備出國散心，但記者團與據報超過60反納吉人士趕往吉隆坡附近的梳邦機場(Subang Airport)後，並未發現納吉夫婦身影，該私人飛機起飛也已被取消。《當今大馬》查詢移民廳網站則發現，兩人被歸類為遭到限制出境的「請到就近移民廳辦事處查詢」項目。媒體致電移民廳總監慕斯達法阿里(Mustafar Ali)，被告知納吉夫婦並未被限制出境。但移民廳近中午變卦，聲明納吉夫婦已被打進限制出境黑名單，慕斯達法阿里也向馬新社(Bernama)證實此事。

納吉於7時半在臉書與推特貼文表示，投身政壇近40年與經歷過激烈的大選，他準備帶著家人短暫出國渡假，但他於中午再發文，坦承已被告知限制出境，將遵守移民廳指示，與家人暫時留在馬來西亞，並在下午舉行的「巫統」(UMNO)最高理事會宣布，為選舉慘敗扛責，辭去「國民陣線」（BN，國陣）與「巫統」的主席。

自2015年開始，納吉就深陷國營投資基金「一馬發展有限公司」（1MDB）醜聞，被爆料轉移7億美元到他的個人銀行帳戶。儘管納吉始終矢口否認，馬國檢調單位也聲稱查無不法，但其他國家的有關單位仍持續追查。1MDB醜聞不只重創納吉聲望，也成為國陣敗選主因之一；據報隨著國陣下野，有人擔心納吉可能潛逃海外，要求他為此受審的聲浪再度湧現。10日再度宣誓就任馬來西亞總理的馬哈迪(Dr. Mahathir Mohamad)指出，不會對納吉採取政治報復，但誓言將徹查1MDB貪汙案，還要設法收回部分遭到貪墨的1MDB資金。

馬來西亞前總理納吉(右)11日參加在吉隆坡舉行的巫統黨72周年黨慶。納吉與妻子羅...
馬來西亞前總理納吉(右)11日參加在吉隆坡舉行的巫統黨72周年黨慶。納吉與妻子羅絲瑪12日被當局限制出境，並於下午引咎辭去國陣與巫統的黨主席。美聯社
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