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大馬前首相傳潛逃印尼 新政府設法攔阻

2018-05-12 11:41中央社 紐約11日專電

馬來西亞前首相納吉深陷貪腐醜聞，本週丟掉政權後，傳聞當地時間12日一早欲搭乘私人飛機前往印尼。馬來西亞新政府設法攔阻，並表示納吉不得離境。

華爾街日報檢視的乘客名單顯示，這架飛機原定從馬來西亞吉隆坡一座小型機場飛往印尼雅加達，納吉（Najib Razak）與妻子羅斯瑪（Rosmah Mansor）是名單上唯二乘客。

目前還不清楚，納吉與妻子在大馬媒體揭露乘客名單後，是否仍打算離境。

納吉所屬馬來西亞政黨「巫統」（UMNO）內部人士向華爾街日報表示，納吉原本打算休假完返回馬來西亞。巫統在9月有一場黨內選舉，納吉預料將決定是否卸下黨魁。

乘客名單顯示的私人飛機，是由印尼富豪宋達（Peter Sondakh）旗下公司Premiair負責營運。宋達的發言人說，不清楚納吉與妻子飛往雅加達的計畫，宋達目前不在亞洲。

馬來西亞9日舉行大選，高齡92歲的前首相馬哈地（Mahathir Mohamad）率領在野陣營，贏得國會過半席次，擊敗尋求連任的納吉，大馬60年來首次變天。馬哈地曾表示，他將重啟調查納吉被控從國家投資基金「一馬發展公司」（1MDB）挪用資金一案。

此案涉及多國調查，美方指控，2009至2015年間，一馬發展公司遭不當挪用至少45億美元，納吉被控收受6.8億美元。美方在訴訟中將納吉稱作「馬來西亞一號官員」。

納吉與一馬發展公司都否認有不法行為。馬來西亞曾在納吉首相任內調查，最後以查無不法結案。

馬哈地身邊的人士證實乘客名單細節，並表示馬來西亞新政府已設法阻止納吉與妻子出國。

納吉被目擊，11日晚間出席「巫統」一場慶祝晚宴，納吉離開前會見黨內高層，私人飛機乘客名單之後才曝光。納吉在活動上沒有和媒體記者交談。

馬來西亞印尼華爾街
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