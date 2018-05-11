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大馬92歲逆齡新首相 馬哈地：仍懷雄心壯志

2018-05-11 22:59中央社 吉隆坡11日綜合外電報導

馬來西亞新首相92歲的馬哈地昨晚宣誓就職，他出生時電影院仍在放映默片，希特勒還未成政治要角，當時是1926年。這位前強人首相說，他很老了，但還有用，盼能重建國家。

美聯社報導，馬哈地（Mahathir Mohamad）首次擔任首相距今已37年，從首相大位退休已有15年。治理一個國家，究竟幾歲算太老？馬哈地4月受訪時曾表示，他還有時間，「我的確蠻老的，不，應該說是很老了，但我還有用」。

這位率領反對黨讓馬來西亞60年來首度變天的新首相，動過2次冠狀動脈繞道手術，但頭髮還很多。他具有強有力的氣質，喜愛政治辯論和開玩笑，常被認為比實際歲數年輕20歲，但不會隱藏自己的真實年紀。

馬哈地在受訪時說：「年輕領袖歷練不足，有經驗者中，存活下來的人也不多，但我存活下來了。」

美國已故總統雷根（Ronald Reagan）的助手總是以很多砍木頭或騎馬照片讓他看起來年輕些，小心翼翼地塑造他的公眾形象；但是，馬哈地不需要這類協助，他看起來很年輕，至少比實際年齡年輕很多，而且作風也年輕。許多70多歲的人所出現的身心衰弱，在馬哈地身上似乎看不見。

部分原因可能是個人紀律，馬哈地在踏入政壇前是名醫生，他經常提到自己保持年輕的法則，那就是別吃太多、運動和閱讀。

一名支持馬哈地的大馬銀行員說：「我們關心的是他的健康，而非能力。如果他獲得人民授權，他也願意這麼做，有何不可呢？」

馬哈地在競選影片中提及他的年紀，深深觸動選民的心。他在影片中含淚告訴一名年輕女孩，「我年事已高，所剩的日子不多了，我必須做一些事，以重建我們的國家；這也許是因為我本人過去犯下的錯誤所導致」。

馬來西亞
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