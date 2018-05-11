親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
馬國60年首變天
朝鮮半島新局勢
美退出伊朗協議
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

影／高雄人最深夢魘 2014氣爆地裂一瞬間奪32命

世大運奪佳績靠中國放水？網友怒轟呂秀蓮：下戲下井

FT社評：大馬變天 有機會走向台灣式民主

2018-05-11 11:29經濟日報 記者林奕榮╱即時報導

馬哈迪昨宣誓就任總理。歐新社
馬哈迪昨宣誓就任總理。歐新社
分享
馬哈迪意外贏得馬來西亞大選，是近來亞洲民主少數幾個值得歡欣鼓舞的進展之一。

此次大選終結了「國民陣線」（Barisan Nasional）61年的執政，也是大馬獨立以來首度政權轉移。更值得關注的是，執政黨總理納吉不擇手段，包括不公平的選區劃分、買票、挑撥族群以及打壓言論自由，反對黨竟能奇蹟般勝選。執政聯盟在國會失去多數優勢，僅占79席，反對黨的「希望聯盟」（Pakatan Harapan）則奪得113席。

FT社評指出，選舉結果凸顯馬來西亞人民對改變的渴求，以及他們對政府嚴重貪腐的失望。選民的不滿，可能成為馬來西亞真正民主的基礎。馬來西亞的民主現在有機會邁向新的一章，走向台灣、南韓式的民主，執政者需承擔更多責任。

亞洲各國的民主化程度落差仍大，例如泰國目前仍由軍政府掌權，緬甸也未能擺脫軍方統治，柬埔寨則數大開民主倒車。因此，馬來西亞的選舉結果，確實是令人樂見的民主進程。

然而，馬來西亞如何改變，仍存在不確定性。馬哈迪在1990年代擔任總理時，並非民主、自由派，反對西方個人民主的概念，倡導專制政府。此次再度出任總理，若想帶領大馬朝好的方向轉變，必須終結「國民陣線」統治時的種族民粹主義，所有馬來西亞公民一律平等，不分馬來族、華裔或印度裔。

另外，馬哈迪也需兌現承諾，輝幅國家法制完整，包括徹查納吉所涉iMDB貪污醜聞並求償。如此一來，馬來西亞便能加入巴西、南非、南韓等發展中國家打擊貪腐的行列，讓前領導人負起應負的責任。

馬來西亞
一秒收服媽咪心！因為送你帶老媽去吃大餐和_________！

相關新聞

馬來西亞經濟前景 籠罩民粹陰霾

2018-05-11 01:36

馬來西亞政局變天 股匯債市心慌

2018-05-11 01:36

馬哈迪態度放軟 馬中關係向前看

2018-05-11 00:18

結盟權宜之計 馬國華人困境難突破

2018-05-11 00:16

馬哈迪、安華和解大戲 新政成敗關鍵

2018-05-11 00:14

當年種下惡因…馬國百廢待舉 馬哈迪能開創新局？

2018-05-11 00:13

大馬61年來首度變天 反對聯盟勝選

2018-05-11 00:06

馬哈迪宣誓就任首相 率希盟打造新政局

2018-05-11 00:01

馬來西亞首次政黨輪替 外交部：祝賀實踐民主鞏固

2018-05-10 22:44

好事多磨或者... 馬哈迪宣誓就職時間一改再改

2018-05-10 21:02

納吉仕途順遂 積民怨斷送國陣執政霸業

2018-05-10 20:51

馬來西亞60年首度變天 孫友聯：人民所期待

2018-05-10 20:32

民主之路跌跌撞撞 馬來西亞歷史大事回顧

2018-05-10 20:32

北韓多次表態棄核 南韓指值得關注

2018-05-10 18:36

大馬92歲馬哈迪勝選 盤點全球高齡領導人

2018-05-10 17:47

年輕人不用繳稅 大馬為何還要變天？

2018-05-10 16:44

馬哈迪：可能與中國 重新協商某些協議

2018-05-10 16:11

馬哈迪確定今傍晚 就任馬來西亞總理

2018-05-10 15:55

【重磅快評】馬哈迪道歉秀掀起海嘯 台灣有人春心大動?

2018-05-10 15:42

大馬變天 對經濟和市場的意義是？Q&A

2018-05-10 14:37

影／馬國60年來首變天！希盟馬哈迪奪下國會過半席次

2018-05-10 14:05

大馬變天 92歲馬哈迪宣誓突取消引支持者不滿

2018-05-10 13:56

影／一笑泯恩仇 馬哈迪與安華締造大馬首度變天

2018-05-10 13:46

掌執政優勢 納吉仍遭滑鐵盧

2018-05-10 13:17

大和解 馬哈迪允諾為前副總理爭特赦

2018-05-10 13:17

大馬政治對決 師父擊潰徒弟

2018-05-10 13:17

川金會不在板門店…北韓釋3人質 川普親迎

2018-05-10 13:17

大馬60年來首變天 92歲馬哈迪重掌權

2018-05-10 13:17

馬哈地宣誓首相遭展延 支持者網路串連喊不公

2018-05-10 12:25

大馬的拉曼預言：RAHMAN字母巧合預告政黨輪替

2018-05-10 12:09

【重磅快評】馬哈迪急彎甩尾 老狐狸三退巫統改寫歷史

2018-05-10 12:01
看更多

熱門文章

年輕人不用繳稅 大馬為何還要變天？

2018-05-10 16:44

【重磅快評】馬哈迪道歉秀掀起海嘯 台灣有人春心大動?

2018-05-10 15:42

陸施壓美航更名打壓台灣 美脫口秀狠酸

2018-05-10 11:55

富家女愛炫富 軍校生心生嫉妒狂刺70刀後分屍合影

2018-05-10 15:06

影／美國脫口秀酸中國 一中和台灣超有梗

2018-05-10 21:52

馬哈迪：現在大馬無政府 盼5點前有總理

2018-05-10 13:32

影／一笑泯恩仇 馬哈迪與安華締造大馬首度變天

2018-05-10 13:46

澳洲104歲科學家古道爾博士 已安樂死

2018-05-10 22:33

馬哈迪確定今傍晚 就任馬來西亞總理

2018-05-10 15:55

英國男子「播放鍵」刺青 險誤導醫師開錯刀

2018-05-10 14:37

【重磅快評】馬哈迪急彎甩尾 老狐狸三退巫統改寫歷史

2018-05-10 12:01

川金會為何選新加坡？白宮官員提兩岸會談

2018-05-11 07:23

被暴躁妻和驕縱女拖累 韓航主席辭職

2018-05-10 23:12

當年種下惡因…馬國百廢待舉 馬哈迪能開創新局？

2018-05-11 00:13

韓聯社：川金會 6月13日在新加坡舉行

2018-05-10 20:00

影／美才剛退伊朗核協議 以色列就動手炸伊軍

2018-05-10 14:10

西南航空英雄女機長：當天丈夫跟我換班

2018-05-11 09:02

川普推文宣布「川金會」6月12日在新加坡舉行

2018-05-10 22:47

新興幣投資人當心了！除美元外 另得緊盯人民幣

2018-05-10 17:42

習近平出席「川金會」？白宮官員：有可能

2018-05-11 07:07

韓美聯合軍演 F-22戰機上陣

2018-05-10 22:07

金正恩首次「飛機外交」 專機神秘內裝曝光

2018-05-10 14:06

美議員致函美航空公司 力挺美企抵制陸對台政治作戰

2018-05-11 05:06

多喝水可補羊水？英國孕婦每日狂灌9公升水救胎

2018-05-10 15:29

肯亞水壩潰堤 增至47死36人送醫

2018-05-11 00:05

大馬61年來首度變天 反對聯盟勝選

2018-05-11 00:06

馬哈迪：可能與中國 重新協商某些協議

2018-05-10 16:11

大馬變天 92歲馬哈迪宣誓突取消引支持者不滿

2018-05-10 13:56

好事多磨或者... 馬哈迪宣誓就職時間一改再改

2018-05-10 21:02

被嗆「有幾個乳房？」 新手媽搭美航遭辱

2018-05-10 15:38

結盟權宜之計 馬國華人困境難突破

2018-05-11 00:16

勸阻不了川普 歐盟會否起而對抗美國？

2018-05-10 12:59

川普樂見「偉大一夜」 共和黨初選 挺川派4州全拿

2018-05-10 18:59

大馬變天 對經濟和市場的意義是？Q&A

2018-05-10 14:37

中美貿易陷僵 傳福特進口車遭中國海關扣留

2018-05-10 11:56

大馬92歲馬哈迪勝選 盤點全球高齡領導人

2018-05-10 17:47

大馬政治對決 師父擊潰徒弟

2018-05-10 13:17

澳前總理：川普戰略上讓中國安慰 戰術上抓狂

2018-05-10 19:50

中興主要經營活動喊停 客戶急忙尋備案

2018-05-11 01:44

馬哈迪宣誓就任首相 率希盟打造新政局

2018-05-11 00:01
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top