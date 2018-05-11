FT社評：大馬變天 有機會走向台灣式民主

2018-05-11 11:29 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



馬哈迪昨宣誓就任總理。歐新社 分享 facebook 馬哈迪意外贏得馬來西亞大選，是近來亞洲民主少數幾個值得歡欣鼓舞的進展之一。

此次大選終結了「國民陣線」（Barisan Nasional）61年的執政，也是大馬獨立以來首度政權轉移。更值得關注的是，執政黨總理納吉不擇手段，包括不公平的選區劃分、買票、挑撥族群以及打壓言論自由，反對黨竟能奇蹟般勝選。執政聯盟在國會失去多數優勢，僅占79席，反對黨的「希望聯盟」（Pakatan Harapan）則奪得113席。

FT社評指出，選舉結果凸顯馬來西亞人民對改變的渴求，以及他們對政府嚴重貪腐的失望。選民的不滿，可能成為馬來西亞真正民主的基礎。馬來西亞的民主現在有機會邁向新的一章，走向台灣、南韓式的民主，執政者需承擔更多責任。

亞洲各國的民主化程度落差仍大，例如泰國目前仍由軍政府掌權，緬甸也未能擺脫軍方統治，柬埔寨則數大開民主倒車。因此，馬來西亞的選舉結果，確實是令人樂見的民主進程。

然而，馬來西亞如何改變，仍存在不確定性。馬哈迪在1990年代擔任總理時，並非民主、自由派，反對西方個人民主的概念，倡導專制政府。此次再度出任總理，若想帶領大馬朝好的方向轉變，必須終結「國民陣線」統治時的種族民粹主義，所有馬來西亞公民一律平等，不分馬來族、華裔或印度裔。

另外，馬哈迪也需兌現承諾，輝幅國家法制完整，包括徹查納吉所涉iMDB貪污醜聞並求償。如此一來，馬來西亞便能加入巴西、南非、南韓等發展中國家打擊貪腐的行列，讓前領導人負起應負的責任。