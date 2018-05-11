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馬哈迪宣誓就任首相 率希盟打造新政局

2018-05-11 00:01中央社 吉隆坡10日專電

馬哈迪宣誓就職成為馬來西亞第七任總理。摘自電視畫面
馬哈迪宣誓就職成為馬來西亞第七任總理。摘自電視畫面
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希望聯盟領袖馬哈迪今晚前往國家皇宮，在最高元首前進行宣誓儀式，就任馬來西亞第7任首相，將率領希望聯盟打造出新的政治格局。

馬哈迪（Mahathir Mohamad）穿上黑色馬來傳統服裝，戴著黑色宋谷帽，在夫人與聯盟成員黨各領袖陪同下，於今晚9時30分在皇宮覲見最高元首，並進行首相就任宣誓儀式。儀式歷時約30分鐘，最終在聯邦大法官與政府首席總秘書見證下，完成宣誓儀式。

馬哈迪原訂今天上午9時前往國家皇宮覲見最高元首，卻讓媒體撲空。而國家皇宮早上也曾宣布，將無限期展延馬哈迪成為首相的宣誓儀式，據悉王宮事務處要求選舉委員會公布大選結果。

直到下午時分，部分媒體看見選委會主席的座車離開國家皇宮。馬哈迪在中午12時30分舉行記者會時，也證實國家皇宮今早召見贏得最多議席的公正黨主席、也是知名抗爭領袖安華（Anwar Ibrahim）的太太旺阿芝莎（Wan Azizah Wan Ismail），外界推測是最高元首要確認希望聯盟最終建議的首相人選。

92歲的馬哈迪成功就任首相後，不僅成為馬來西亞唯一二度擔任首相的領袖，也成為全球年紀最長被選出的領袖。他在今日記者會承諾，上任後將立即廢除消費稅，並會檢討包括中國大陸在內的合作關係，但強調不會對前任首相納吉（Najib Razak）採取報復行動。

馬來西亞大法官
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