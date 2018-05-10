大馬政權輪替 年輕華裔世代大聲表態

2018-05-10 22:38 中央社 特稿



馬來西亞迎接首次政黨輪替，老一輩華人歡欣中帶點忐忑，華裔年輕世代幾乎一面倒的慶祝，選舉結果凸顯兩代華人在馬來西亞這塊土地上，截然不同的隔代心情。

馬來西亞政治史上首次寫下執政黨換人做做看的紀錄，不過對華裔選民而言，投票給反對陣營的情緒，早在10年前第12屆全國選舉時已悄悄埋下。

當時馬國社會充斥許多人權問題，不少議員因觸及敏感議題，遭當權者以不合時宜的法律控告。在民生上，物價持續攀升，貧富懸殊，治安亮起紅燈，搶匪佔據新聞版面，許多華人對執政者怨聲載道。

上屆全國選舉，執政的國陣聯盟雖繼續掌權，但國會席次大減，222個議席中，反對黨得到82個，國陣為140個，繳出馬來西亞自1969年民主選舉以來，國陣首次未過修憲所需2/3席次的難堪成績。

另外，在12個州議席中，反對陣營也前所未有的拿下5個，之前一屆只有一個。當時馬來西亞政治評論者稱這種現象為「華人海嘯」，認為是華人選民對國陣執政表現失望的怨氣出口。

經過10年，馬來西亞華人對政府的感受依舊沒有提升。政治上，仍有種族偏差待遇，經濟上，因推行消費稅導致生活成本提高，教育上，依舊對華文學校不友善，都讓華人普遍有換人來做的心態，並逐漸投入抗議政府的示威活動。

一個馬來西亞發展公司（1MDB）醜聞是壓垮國陣的最後一根稻草。

事件爆發至今，外國媒體與檢察署雖傾力調查，但涉事的首相納吉（Najib Razak）不僅未正面回應，還撤換調查部門人員。對於民主意識較高的華人來說，更確定換掉貪腐政權的決心。

投票日一早，各大投票站8時起出現人潮，其中大部分是華裔選民。他們憂心選舉委員會可能不公，影響投票程序，寧可提早完成公民義務，以確保如果無法順利投票，還有時間提出意見。

到了晚上開票，各地陸續傳出希望聯盟領先的消息。社群網站上的華裔選民高度關注，除了不斷分享訊息外，也提醒監票員打起精神，防止調包等傳統選舉舞弊手段。

直到凌晨，選舉委員會雖未公佈正式結果，但希望聯盟獲勝的消息陸續傳出，幾乎已確定執政，並拿下多個州的執政權，網上一片叫好，許多人準備慶祝。

大馬年輕華裔選民公開表態，但50歲以上的華人較謹慎，不時提醒親友這兩天不要出門，避免暴亂。對老一輩而言，由於經歷或聽過1969年的513暴動事件，認為政權易手可能會挑動保守馬來人的底線，他們雖然也想換人執政，但心底依舊不安。

馬來西亞寫下新的政治篇章，預料年輕華人將更熱衷討論政治。新政府若能履行諾言，不以種族、膚色，而以民主意識來決斷政策，相信新政府仍會獲得華人選票的支持。