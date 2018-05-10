馬國大選反對黨勝出 北京稱中馬既有成果要珍惜

2018-05-10 21:42 中央社 北京10日電



中國大陸外交部發言人耿爽。 中央社 分享 facebook

馬來西亞國會選舉落幕，在選戰中對中國有所批評的反對黨領導人馬哈地將組建新政府。中國外交部發言人耿爽今天評析中馬關係說，當前兩國合作成果顯著，值得雙方珍惜維護。

馬來西亞國會大選10日落幕，曾任首相的馬哈地所引領的反對派勝選。媒體針對即將組建的馬來西亞新政府稱「可能將與中國就此前已簽署協議的部分條款重新進行談判」一事，尋求中國的說法。

耿爽在例行記者會回答說，中國高度重視與馬來西亞的友好關係，「當前，中馬全面戰略夥伴關係發展勢頭良好，互利合作成果豐碩，這值得雙方共同珍惜和維護。 」

耿爽表示，中國願本著相互尊重、平等互利的原則，與馬國共同推動中馬全面戰略夥伴關係持續發展。

還有媒體提到馬哈地在選戰中曾批評中國的問題。耿爽回答說，「馬哈地先生是位資深的政治家，他曾為中馬關係的發展作出過重要貢獻」。 據報導，馬哈地在競選期間曾表示，「如果從中國對馬投資中什麼也得不到，那我們不歡迎他們。」他承諾會重新檢討中國在馬國東部投資。

不過，另據媒體報導，馬哈地今天在勝選記者會立場逆轉，表態支持北京的「一帶一路」計畫，並希望與中國協商修訂兩國的貿易協定。