影／馬國60年來首變天！希盟馬哈迪奪下國會過半席次

2018-05-10 14:05 聯合報 記者 聯合報 記者 陳祐元 ╱即時報導



馬來西亞大選10日凌晨塵埃落定，高齡92歲的前總理馬哈迪（Mahathir Mohamad）帶領的「希望聯盟」（PH）在222個國會席次中奪下113席，成功跨越過半門檻，連同盟友沙巴民族復興黨的8席，已經足以打造穩定的多數執政。現任總理納吉（Najib Razak）領導的「國民陣線」（BN）僅拿到79席，相較上屆大選減少54席，讓馬來西亞政壇出現60年來的首度變天。

本屆馬國大選共有1430萬合格選民，投票率超過百分之76，比起2013年大選低了9個百分點。「希盟」不僅在國會打勝仗，更在12個州議會中，奪下柔佛、麻六甲、檳城及雪蘭莪等7個州執政權，大舉攻破「國陣」主力「巫統」的傳統堡壘。

「希盟」這次成功扭轉戰局跌破不少專家眼鏡，因為「國陣」不僅在3月時重新劃分選區，讓馬來人在各地都能占優勢，還大炒種族議題，表示反對黨若勝選，馬來人就會失去優先地位，企圖以民粹言論煽動鄉村地區選民；納吉選前一天還加碼政策買票，表示只要「國陣」勝選，26歲以下青年免繳所得稅，已交稅者可以退稅，6月開齋節期間也將免收高速公路過路費5天，14、15日也將列為特別假期。

然而，納吉使出的選區重劃、種族主義牌與大開支票等手段似乎沒有發揮作用。當地媒體指出，除消費稅與物價上漲讓城鄉居民都怨聲載道外，納吉任內醜聞纏身，涉入國營投資基金「一馬發展有限公司」（1MDB）貪汙案，還以查禁假新聞為由打壓異己，種種原因都讓鄉村地區的馬來選民漸失信心，加上重出江湖的前總理馬哈迪打消馬來人的疑慮，許多人決定將票投給「希盟」，終於讓馬國出現政黨輪替，而納吉也成為首位失去政權的「國陣」黨魁。