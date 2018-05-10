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我不是來復仇！馬哈迪逆襲 馬來西亞終結60年一黨執政

大馬選舉翻盤 納吉不敵92高齡昔日導師馬哈地

2018-05-10 12:30中央社 新加坡10日專電

馬來西亞首相納吉掌權以來醜聞纏身，這次大選與昔日政治導師、高齡92歲馬哈地正面交鋒，結果納吉不敵敗陣，一如選前預期被拉下馬，馬來西亞走入全新政治局面。

馬來西亞前首相馬哈地在這次大選中，成功領軍「希望聯盟」擊敗執政聯盟「國民陣線」，創下1957年獨立後首次出現政黨輪替紀錄，也寫下大馬民主政治發展新頁。

馬來西亞昨天全國大選投票，由馬哈地（Mahathirbin Mohamad）領軍「希望聯盟」，強勢挑戰尋求連任的納吉（Najib Razak）執政聯盟「國民陣線」。

大馬媒體中國報引述選委會截至今天凌晨4時40分消息指出，第14屆全國大選的222個國會議席中，希盟獲113席、國陣拿下79席，與希盟合作的民興黨8席、伊斯蘭黨18席、獨立人士3席，以及沙巴立新黨1席。

首相納吉（Najib Razak）在這場被視為攸關政權的保衛戰中失利，國陣在國會議席數不如預期，選前推出的各項利多措施，未能讓選民接受，希盟掌握時間扭轉乾坤，改朝換代。

納吉掌權以來醜聞纏身，這次和昔日政治導師、高齡92歲馬哈地正面交鋒，結果一如外界選前預期，納吉被拉下馬

納吉涉入「一個馬來西亞發展有限公司」（1MDB）資金流向、選區劃分、首投族選民意向、消費稅等議題，不僅在選前發燒深深影響選情，希盟更趁勢追擊讓話題持續延燒「發酵」，是勝選關鍵。

馬來西亞智庫「亞洲策略與領導研究院」（ASLI）國際事務高級顧問胡逸山指出，大馬在野陣營意欲透過這次大選掀起「馬來海嘯」。

他分析，雖然華人選民於2013年大選有超過90%比例，支持反對黨聯盟，造成國陣在華人選區選票大量流失，即使有華人海嘯之說，但「城市海嘯」恐怕才是更貼切說法，因為居住在城市的華人、馬來人、印度人把絕大多數選票投給反對黨。

至於大多數居住在鄉村中的馬來選民，渴望重視發展學校醫院等基礎設施，也認同希盟的改革理念，加速讓在鄉村地區興起的「鄉村海嘯」，擴大成為「馬來海嘯」。

值得觀察的是，馬哈迪過去執政22年期間的作風強硬，大部分華人相信他這次改弦易轍，決定與身陷囹圄的在野大老安華（Anwar Ibrahim）結盟，才能順利結合各族群選票，把納吉拉下來。

海外媒體多半認為，納吉於2015年陷入約美金7億元（約新台幣208億2321萬元）的政治獻金醜聞，被認為是馬哈地與他交惡的導火線。

馬哈地成立「馬來西亞土著團結黨」與當權者決裂，成為最大在野反對勢力「希望聯盟」共主，與執政當局正面交鋒，強烈衝擊並決定了這屆大選的結果。

選區劃分是國陣失利的其中原因之一，東吳大學政治學系主任陳立觀察這屆大選指出，這屆大選前重新劃分選區，的確讓希盟取得過半席次形成艱困挑戰。

不過，這項選區重劃爭議，反成為在野聯盟爭取選票契機，不僅大馬社群媒體高度關切，透過網路快速傳播，連不少身處海外工作的大馬人士或學子不認同這項作法，認為是納吉政府量身訂做的「技術門檻」，讓在野陣營毫無茁壯機會。選區劃分也被認為不利族群融合，不被選民接受。

值得注意的是，這次大選超過197萬首投族，選票大多導向希盟，納吉選前之夜釋出多項利多措施，諸如「6月開齋節期間的高速公路過路費將免收費長達5天」、「從2017年起，26歲以下青年即可享有豁免個人所得稅」、「已繳稅青年將獲得全額退稅」，這些均被視為政策性選舉支票，沒有吸引到年輕首投族群的選票。

馬哈地老驥伏櫪，藉由大選成功達陣。大馬選民藉由近10年來的「華人海嘯」、「馬來海嘯」選舉過程，顯現相當程度的民主素養，要求反貪的呼聲也愈來愈高，另外，網路社群媒體力量在選舉中的影響也擴大。大馬民主政治發展已進入全新局勢。

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