好市多「黑色購物節」真的黑了？消費者負評「根本不用來！」

2019-11-27 08:51 聯合新聞網 文章提供／遠見



好市多內湖店。記者徐力剛/攝影 分享 facebook 眾所關注的美式賣場Costco（好市多）年度盛事「黑色購物節」已邁入第三屆，25日開跑，討論度依舊熱烈。但話題卻赫見「排隊人龍消失」「沒有驚喜優惠」「太失望了」「根本不用來」等負面聲浪，被人直呼難道「神話破滅」！每年都黑到發紅的黑色購物節，在消費者眼中，今年真的「黑」了嗎？

今年好市多「黑色購物節」一改過去限時三天的作法，首度加碼到為期七天，從11月25日到12月1日，被人形容是「全球最長黑色購物節」。甚至提早營業，前四日從上午9點開門，後三天更提早到上午8點。

今年還利用APP，每天下午5點，先公布隔日「黑金優惠」。首日商品，包含智慧連網電視、行車記錄器、無線吸塵器、鑽石項鍊、不沾鍋具等。

然而，新動作頻頻，卻沒有反映在全台的13家門市。今早一開店，原本期待的人龍好像消失了，各分店的排隊人潮確實不如預期。

往年指標性的台北內湖門市，雖然有人趕在清晨6點就來排隊，但據現場民眾觀察，到開店前10分鐘，僅有約200人排隊。更有人直擊，營業時間過半小時後，地下停車場還有289個空位，周邊道路也不見往年的擁塞車流。

另一家汐止店，也有網友分享，據說有人凌晨4點來，直到早上7點才開始出現排隊人潮，不過，熱絡程度明顯不如以往。更有聽到工作人員私下說，人氣比往年差。

至於北投店，因為會經過淡水地區的主要幹道──大度路，過往交通警察還會貼心協助，彈性實施交通管制措施，避免購物節活動癱瘓周邊交通。但今天早上8點就開始站崗的義交也說，並未如預期湧現人車潮。

換到南部，到好市多高雄大順店看看，上午10點的停車場還有上百個空位，機車格也沒有停滿。

轉到店內，關心一下民眾採購成果。有連續三年都到購物節報到的消費者，前兩年都採購許多商品，但他今年首日逛過後，卻只挑中幾項食材而已。

另一位同樣連續三年都來朝聖的民眾，去年買了小牛排、鮭魚等眾多食材，今天卻一樣都沒買，直覺優惠不足「根本不必搶」，逛不到半小時就空手而回。

Costco好市多行銷企劃副總經理王友玫，針對首日傳出「黑色購物節退燒」「排隊人潮銳減」「消費者抱怨優惠不夠殺」等說法，直說「不擔心」。儘管因公司政策、具體數字無法透露，但她強調，每年黑色購物節業績都會持續攀升，不認為「有退燒」。

尤其，今年起跑首次選在平日，而非假日，多少會影響來客數。回顧去年好市多黑色購物節是辦在11月23日（週五）到25日（週日）。

她進一步說，今年優惠不只沒有減少，反而加碼更多。今年全部優惠品項超過100款，若加總所有優惠金額達20萬元。

除了年年強打的「家電」，更不乏「奢侈品」。比方首日的「黑五優惠」，10多台LG 70吋4K雙規HDR智慧連網電視，便宜1.2萬元，僅賣4萬5499元，5分鐘內就完售；限量一條的0.5克拉圓形鑽石項鍊，便宜7000元，售價5萬2999元，同樣在5分鐘內賣出。接下來每天都會有不同品牌、規格的電視，珠寶產品也都有折扣。

「其實我們也不樂見賣場擁塞、周圍交通堵塞，造成大家不便，影響顧客上門消費體驗的品質，」王友玫強調，今年把檔期拉長到7天，目的之一也是希望緩解人潮。

不只好市多，其他量販超市去年起也跟進黑色購物節，舉辦優惠檔期，今年同樣續推。

各量販業者跟進好市多 搶「黑色星期五」商機

以超市龍頭全聯為例，去年推出「黑色星期五」（Black Friday），限時3天就創下7億元營收的紀錄。

今年持續搶搭黑色購物潮，將從11月29日到12月1日，限時3天祭出第2件5折起的折扣活動，精選超過百件「黑」品通通享有優惠，包含黑色包裝、黑色素材、黑色品牌等商品。並預告在今年會搭配生活家電感恩回饋。同時，於活動期間內用PX Pay儲值金支付單筆滿800元可再享5％回饋。

量販龍頭家樂福，今年「黑色星期五Black Friday」活動檔期從11月25日至12月1日達7天之久。其中，線上購物25日就開始、實體通路則從27日開跑。

回顧去年家樂福的成績，以「會員專屬」為主力，成功吸引消費者提高消費金額一到二成。

其他業者，像愛買實體門市今年的黑色購物節優惠，也將從11月27日起跑。

由好市多吹起的這波「黑色購物潮」大戰，從首日消費者「反應平平」看來，今年能否再交出亮麗好業績，只能留待活動結束後給答案？

有同業私下評論，好市多過去主打的品牌印象，就是商品獨特性與價值划算。但到目前為止，所看到的優惠內容，多半著重在少數高單價商品，比較難讓一般消費者有共鳴。

尤其，消費者已愈來愈依賴網購，實體通路確實受到衝擊，且雙11才剛剛結束，如果好市多的特惠程度有限、品項吸引度又不足，很難讓消費者有購買衝動。

還有業者提出另一種觀點，2020年總統大選在即，這是前兩年沒有的因素，社會氛圍瀰漫選舉氛圍，不排除也會令消費行為受到影響。

另外一位實體通路商則點出，「黑色星期五」源自西方文化，每年11月第四週感恩節後一天為黑色星期五，為美國聖誕節購物季的起點，也是全年的消費高峰。若考量到當地的文化因素，台灣最重視的節慶理應是傳統農曆春節。

尤其，這種「創造節慶」的促銷法，單靠一家業者想炒熱市場聲浪，難度本來就不小。雖然後來有其他通路陸續加入，但多數都只是「跟風」做促銷，欠缺有力的優惠，很難被消費者所重視。

其中，最重要的是「促購機制」，這才是考驗各家行銷部門的真本事。好的促購機制，會根據通路的消費結構做設計。比方滿額加碼門檻要高於平均客單價，藉此才能提升高單價產品，調整銷售結構。換言之，促銷檔期都應有背後想達到的目的，訴求清楚，才容易成功。否則僅靠少量商品打出破盤價，一旦促銷頻率過高，對民眾的吸引力也會逐年遞減。

多位業內人士分析，整年看下來，除了「黑色購物節」「雙10」「雙11」，接下來還有「雙12」，多是採價格優惠戰。其他像中元節、農曆春節，也都有促銷活動。原本短期的「購物節」，儼然變成常態性的「購物年」，各通路若無法做出區隔與特色，消費者很快會出現「優惠疲乏感」了！

（作者／林珮萱 本文出自2019.11.25《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）