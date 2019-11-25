好市多黑五前夕驚見罕景 網跪求賜教：怎麼節制的

2019-11-25 20:35 聯合新聞網 綜合報導



一名網友在好市多看到罕見場景，前方排隊結帳的客人都只結一樣商品，讓他忍不住大讚「今天結帳的朋友最阿撒力」。圖擷自 Costco好市多商品經驗老實說 分享 facebook

好市多的年度盛事「黑色購物節」在今（25）日登場，不少分店一早就湧進大批人潮，排隊人龍還一度蔓延到地下二樓，可見民眾瘋狂搶購的程度。但昨日卻有網友在賣場看到罕見場景，因為前方排隊結帳的客人們都只結一樣商品，讓他忍不住開玩笑大讚「來這麼多次，今天結帳的朋友最阿撒力（乾脆）」。

原PO在社團「Costco好市多商品經驗老實說」貼出一張照片提到，自己昨日到好市多補貨，準備結帳時卻被一幕嚇到。照片中只見，前方有三位客人準備結帳，但結帳檯卻只有一兩樣商品，由於以好市多這樣的量販店來說，多數的客人只要一來購物，就都會搬一整箱或是買一大堆商品回去囤貨，因此這樣的場景對原PO來說實在相當罕見，東西確實是買的比他平日看到的還少。網友看了也不禁大呼「都是為了黑色星期五先縮手啦！」

PO文一出，立刻吸引網友留言「應該是月底了，口袋空空」、「因為在等黑五」、「應該是就住旁邊吧」、「感覺是同一個人，分三筆結帳」、「都在等購物節吧」、「真的很羨慕住附近的，可以為了一罐牛奶就來，住很遠的每次都要整箱搬」、「怎麼有辦法忍住不多拿一點，賜教」、「這速度真的很棒」。

但也有網友認為這樣的場景其實很常見，「我也常只買一瓶醬油或一組鮮奶啊，平常該買的早就買完了」、「根本沒什麼好買的吧」、「其實很常去的話，最後練就的都是買自己的東西」。