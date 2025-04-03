總統府也有共諜 羅智強：匪諜就在賴清德身邊
立法院前院長游錫堃助理盛礎纓涉入共諜案，國民黨立委羅智強今表示，一位「吳姓總統府諮議」在賴清德總統擔任副總統時，曾任其辦公室諮議，也涉入共諜案，正在收押中。到底國安系統被滲透到什麼程度？
羅智強說，匪諜就在總統府，民進黨最喜歡扣紅帽，到處拿「抗中保台」作為打擊政敵的藉口。要抗中保台可以，先把自己的國安漏洞補起來。
羅智強表示，他接到深喉嚨的爆料，就說正在民進黨釋放說，立法院前院長游錫堃助理涉入共諜案，然後偵辦的時候，實際上有更大的事情，就發生在總統府，比如說有一位「吳姓總統府諮議」在賴清德總統擔任副總統時，在賴總統的辦公室擔任諮議，涉及了共諜案，目前正在收押當中。
羅智強說，想要請問賴清德，到底我國國安、中樞、總統府被滲透到什麼情況？民進黨立委的助理變成共諜，民進黨立法院長的助理變成共諜，現在連賴清德的幕僚都變成共諜，先把自己身邊的共諜，好好找出來。
羅智強總結，國安漏洞成這樣，請賴清德說清楚，到底國安系統被滲透到什麼程度。
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