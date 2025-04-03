快訊

Switch 2台灣定價、開賣時間出爐！比日本海外版便宜 任天堂官方曝「價格不同」原因

聽新聞
0:00 / 0:00

新聞眼／原來，匪諜是民進黨自己人

聯合報／ 本報記者蔡晉宇
立法院前院長游錫堃辦公室助理盛礎纓涉提供機敏資料給中國大陸，檢方訊後依國安法諭知20萬元交保候。此為示意圖。記者林澔一／攝影
立法院前院長游錫堃辦公室助理盛礎纓涉提供機敏資料給中國大陸，檢方訊後依國安法諭知20萬元交保候。此為示意圖。記者林澔一／攝影

大罷免走上極端路線，民進黨立院黨團總召柯建銘連番開砲，指稱不支持大罷免者，全部都是「匪諜」，連有「台獨理論大師」之稱的林濁水都難以倖免。孰料，柯建銘一陣砲火四射後，近日接連傳出的疑似共諜案，都是綠營政治背景者，是民進黨自己人。

民進黨既然高喊「抗中」，應該好好認真抓自家身邊的共諜，不只立法院，行政院及各部會有沒有被共諜滲透？如果共產黨已積極打入民進黨籍立法院長辦公室，連副總統辦公室都疑似被滲透，那麼，行政院長辦公室被共諜入侵，也不讓人感到意外。

在已有相當事證的盛礎纓案中，立法院前院長游錫堃說，盛礎纓在他辦公室時，對機敏性資訊特別關心，因為察覺他「行為有點異常」，才不再續聘。但當時是民進黨完全執政時期，立法院長辦公室有大量機密，游發現可疑共諜，難道是畫清界線不續聘就能了事？不立刻檢舉查辦的輕縱處理方式，是否也有些「異常」？又怎麼能抗中保台

這證明了光靠「抗中」，根本就無法保台，且比起成天指控在野黨賣台，執政黨才是握有龐大權力、資源者；這波綠營共諜案仍在滾雪球發展中，帶來的衝擊性恐非同小可。

盛礎纓不只遊走於立院多位執政黨立委國會辦公室，還積極參與罷免國民黨立委。又如罷免藍營立委徐巧芯的領銜人曹興誠，則有多張與陸籍小三親密合照流出。若套用柯建銘「凡事都是共產黨指示」的邏輯，將兩件事擺在一起看，豈不成了「罷免國民黨立委，原來是接受習近平的指示，要讓立法院停擺？」

綠營共諜案，凸顯民進黨在大罷免亂扣「紅帽子」的荒謬之處，以及民進黨在防範共諜有兩套標準，嚴以待人、寬以律己。

共諜 徐巧芯 抗中保台 曹興誠 林濁水 柯建銘 游錫堃 習近平

延伸閱讀

綠委將周萬來送懲戒 國民黨團嗆非法：柯建銘先管管共諜

批綠民進黨空喊亡國感 國民黨：大惡罷若贏 院長柯建銘

譴責中共軍演 國民黨籲國安調查柯建銘是否遭共諜滲透

綠突要論「立院遷建」 藍黨團：柯建銘想做「柯」房宮

相關新聞

綠營共諜案連環爆 游錫堃前助理坦承被吸收

接連傳出綠營涉及共諜案，立法院前院長游錫堃辦公室助理盛礎纓涉收中國大陸資金，洩漏立法院機密，以廿萬元交保。另傳出民進黨立...

王鴻薇：盛礎纓20萬元交保 護航更大尾？

民進黨立委助理盛礎纓涉共諜案，盛也是罷免國民黨立委廖先翔團隊志工，廖先翔自嘲「我成了共諜最想罷免的人」。民眾黨立法院黨團...

新聞眼／原來，匪諜是民進黨自己人

大罷免走上極端路線，民進黨立院黨團總召柯建銘連番開砲，指稱不支持大罷免者，全部都是「匪諜」，連有「台獨理論大師」之稱的林...

府：國安法制強化刻不容緩

國民黨立委羅智強質疑，賴清德總統擔任副總統期間一位總統府諮議涉及共諜案，總統府發言人郭雅慧表示，不針對個案或政治人物的刻...

綠委助理涉賣機密給對岸 彰化黨部「開除黨籍」

立法院前院長游錫堃辦公室助理盛礎纓疑遭對岸滲透，外洩機敏資料給中國大陸，台北地檢署近日秘密指揮調查局將他約談到案，訊後以...

不只綠委助理？立委質疑總統府諮議涉共諜案 北檢：偵辦中不便回應

曾擔任民進黨多位立委助理的盛礎纓涉共諜案，國民黨立委羅智強今質疑，賴清德總統在擔任副總統期間，有名總統府諮議也有類似情況...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。