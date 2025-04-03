王鴻薇：盛礎纓20萬元交保 護航更大尾？

民進黨立委助理盛礎纓涉共諜案，盛也是罷免國民黨立委廖先翔團隊志工，廖先翔自嘲「我成了共諜最想罷免的人」。民眾黨立法院黨團則批民進黨內部共諜真多，難道「敵人就在本能寺」？

針對盛礎纓疑遭對岸滲透，將涉外洩機敏資料給中國大陸，國民黨團昨開記者會抨擊民進黨「抗中是工作，賣台是生活」，直指盛也曾在許智傑、郭昱晴、羅美玲等民進黨立委辦公室任職過，遊走眾多民進黨立委團隊，「匪諜就在民進黨辦公室」。

羅智強指出，他要四問賴清德：第一，是否只有盛一位共諜？第二，賴在擔任副總統期間一位總統府諮議是否也有類似情況？第三，該諮議現在是否已經收押？第四，以上消息是否屬實？「若屬實，是否故意放盛的消息遮掩諮議涉案一事？這是在欺負游錫堃。」

國民黨團書記長王鴻薇質疑，盛礎纓交保金額才廿萬元，如今人已在外面，難道不會有串供、湮滅證據之嫌嗎？還是其實是要護航「更大尾」的？請民進黨不要一天到晚說別人是中共同路人，結果真的共諜全部藏在民進黨團組織裡面，原來是「做賊喊捉賊」。

民眾黨團副總召張啓楷說，民進黨抹紅在野黨是中共同路人，沒想到現在打到自家人，其實從從民進黨立委趙天麟、聯電集團創辦人曹興誠到許智傑，民進黨內部的共諜真的很多，難道敵人就在本能寺？檢調有必要查明，清楚交代真相。