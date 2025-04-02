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綠委助理涉賣機密給對岸 彰化黨部「開除黨籍」
立法院前院長游錫堃辦公室助理盛礎纓疑遭對岸滲透，外洩機敏資料給中國大陸，台北地檢署近日秘密指揮調查局將他約談到案，訊後以20萬元將他交保。民進黨彰化縣黨部今天傍晚也發出聲明，已送評議將他開除黨籍。
民進黨彰化縣黨部今天傍晚發出聲明表示，媒體報導涉及共諜案遭檢調偵辦的盛礎纓，經黨中央通報後，查證盛某確實於2024年5月加入本黨，但至今入黨未滿一年。
由於盛某所涉案由影響本黨聲譽甚鉅，且牽涉國安。彰化縣黨部依照規定，立即將盛某一案送評議程序處理，並取得共識，一致決議予以最嚴厲之除名處分。
彰化縣黨部痛斥盛某涉及妨礙國安的滲透行為，並表示面對中國不斷的滲透威脅，全民不分黨派應共同因應，不讓中國統戰滲透勢力危害台灣人民安全。
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