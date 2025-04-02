綠委助理涉當共諜 藍委許宇甄：證明出賣台灣者為民進黨

立法院前院長游錫堃辦公室助理盛礎纓疑遭中國大陸滲透，提供機敏資料，檢方訊後以20萬交保。該助理待過數名民進黨立委辦公室。國民黨立委許宇甄說，出賣台灣的不是在野黨，而是握有權力跟資源的人，民進黨才有能力賣台，現在證明民進黨的資深助理出賣台灣。

許宇甄表示，她的辦公室跟民進黨立委郭昱晴在同一層樓，幾天前她的辦公室掛了一幅蔣介石總統抗戰勝利的軍裝，標題是「共匪不滅，誓不罷休」。她想說怎麼這麼突兀又莫名其妙的掛上抗戰圖，原來她早就知道自己的辦公室助理是共諜，原來是此地無銀三百兩的策略，原來共匪就在她的辦公室。

許宇甄批評，民進黨的助理擔任共諜數年，還曾經在游錫堃辦公室擔任要職，也曾經隨民進黨高層訪問美國，民進黨身為執政黨居然被大量共諜寄生，民進黨主席賴清德應該出來道歉，並且說明清楚民進黨部到底養了多少共諜，不要只會抹紅別人，不知檢討自己。

許宇甄質疑，民進黨團總召柯建銘今天在司法及法制委員會冗長發言一個半小時，還在鬼扯立法院被赤化，現在證明立法院民進黨立委助理被赤化，柯建銘一句話都不敢吭一聲，只會將抗中保台當作為謀取政治利益口號，只會利用抗中進行大罷免手段，卻不願意檢討民進黨赤化問題，原來匪諜就在立法院，原來匪諜就在民進黨立委辦公室。

許宇甄再批評，賴清德提出17條反制大陸間諜與滲透，結果民進黨自己內部有共諜卻不來面對，賴清德的反共標準只敢欺負老百姓，不願清查民進黨人，根本是強盜邏輯。賴清德的道德標準不是很高嗎？這次被抓到的共諜曾經擔任前立法院長游錫堃、民進黨前立委高嘉瑜、民進黨立委羅美玲、許智傑、郭昱晴辦公室助理，依照民進黨過去罵共諜的標準，這幾位民進黨現任立委是不是應該辭職以證清白？

許宇甄再質疑，民進黨執政已邁入第9年，過去8年更是完全執政，國民黨立委為了監督要看資料都看不到，反倒是民進黨可以隨便看、隨意拿。民進黨資深助理當共諜，到底出賣了多少國家機密？一個當共諜拿了數百萬好處的人竟然只需要20萬就能交保，難道拿民進黨證當共諜也能大事化小？台灣的司法到底是什麼標準？

許宇甄強調，國家安全已從傳統的軍事衝突，轉移至其他不同類型的威脅，特別是非傳統性安全的威脅，儼然已成為台灣必須重視的嚴肅課題。要出賣台灣的不是在野黨，而是握有權力跟資源的人，民進黨才有能力賣台，現在證明民進黨的資深助理出賣台灣，賴清德、卓榮泰、柯建銘則是做賊的在喊抓賊，不僅箝制言論自由，還干預媒體採訪，賴政府儼然成了綠色威權代名詞。