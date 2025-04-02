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【重磅快評】綠營用共諜罷藍委 好意思罵人共匪立委？

聯合報／ 主筆室
立法院前院長游錫堃辦公室助理盛礎纓涉提供機敏資料給中國大陸，檢方訊後依國安法諭知20萬元交保候。此為示意圖。記者林澔一／攝影
立法院前院長游錫堃辦公室助理盛礎纓涉提供機敏資料給中國大陸，檢方訊後依國安法諭知20萬元交保候。此為示意圖。記者林澔一／攝影

賴清德總統日前召開國安高層會議，指對岸處心積慮對國軍進行滲透及間諜活動，為因應威脅，未來將恢復軍事審判制度；不過今天卻驚傳民進黨議員、立委助理涉共諜案，藍委加碼爆料總統府也被滲透，藍委喊「共諜就在民進黨辦公室」並非危言聳聽。賴清德說要恢復軍審可能是假議題，但清查民進黨被滲透卻是當務之急。   

賴總統上月召開國安高層會議，會後發表敞廳談話，談到對岸威脅，他特別強調中共對國軍進行滲透及間諜活動，指去年涉及共諜案遭起訴的現、退役軍人就占66%；賴還提出因應策略，包括檢討修正軍事審判法，恢復軍審制度，訂定軍法官人事條例及軍事法院、軍事檢察署組織法等，還要國防部研擬增訂「對敵人效忠表示」的處罰等。

賴清德想要恢復軍事審判制度，不但被譏為人權倒退，也被視為假議題，因為相關修法配套勢必無法在立法院通過。民進黨過往主張廢除軍審，連律師出身的國防部長顧立雄都坦承過去軍事審判違憲，如今民進黨卻要力推軍審，最終只會淪為政治攻防的議題而已。

只是，賴清德不僅設定「軍中找共諜」的議題，連中共發動對台軍演，民進黨政府也操作成聲援因涉共諜案遭羈押的退將高安國，意圖把軍人與共諜劃上等號，對軍人打擊尤大，連曾經擔任國防部長的退輔會主委嚴德發也不知如何接招，僅能說些「絕大多數退役軍人都愛國，願意守護家園」等空洞話語。

諷刺的是，正當賴清德把矛頭對準軍人之際，民進黨內卻接連爆發共諜案。立法院前院長游錫堃辦公室助理盛礎纓疑遭對岸滲透，將洩機敏資料給中國大陸，北檢訊後以20萬元交保。盛男還曾任職民進黨議員、立委及立法院長辦公室，眾綠委都說沒讓他接觸機敏資料，但矛盾的是，他卻能藉交付資料獲取數百萬元，難道對岸是傻瓜嗎？

更離譜的是，立法院前院長游錫堃說，盛男是2022年4月中旬到職，2023年1月就未再續聘，原因是期間發現他的行為異常。盛男是如何異常？游錫堃並未明說，但如果真有異常，連游都不敢續聘，又怎能坐視盛男繼續遊走民進黨議員、立委的辦公室之間？

曾雇用盛男的許智傑說了實話，他說盛男在他的辦公室待了3年多，工作表現並不特別，但他認為這可能不是個案，黨中央應該全面清查；藍委羅智強「呼應」許智傑，指賴清德在擔任副總統期間有一名總統府諮議也有類似情況。

總統府發言人稍後回應：「總統府態度始終一致，不分黨派、不問身分，毋枉毋縱、依法嚴辦」，等於是間接證實羅智強的爆料內容，顯示民進黨已被完全滲透。

民進黨指摘罷免綠委有死亡連署，還罵藍委是「共匪立委」，其實綠營罷免藍委也有死亡連署，如今更證明有共諜參與，中選會是不是也該表態？賴清德光說軍中有共諜，其實民進黨內才是諜影幢幢，賴清德能不心虛嗎？

2020選舉 共諜 王立強

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