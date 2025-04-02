聽新聞
0:00 / 0:00
立委助理涉共諜案引發譁然 總統府：應該受最嚴厲的制裁
立法院前院長游錫堃辦公室盛姓助理，涉及共諜案、釋出立法院機密資料，總統府發言人郭雅慧2日表示，不針對個案或政治人物的刻意指涉進行評論，但任何人只要涉犯背棄國家，做出傷害人民的滲透或統戰行為，都應該受到最嚴厲的制裁。
北檢3月25日指揮法務部調查局發動搜索，並約談盛礎纓到案說明，訊後依國家安全法諭令盛男20萬元交保，並實施電子監控。
由於盛男與綠營多位立委、立委助理交好，引發民進黨黨內譁然。總統府下午也回應，有關媒體詢問政治人物指控涉及共諜案之相關人事，總統府發言人郭雅慧表示，不針對個案或政治人物的刻意指涉進行評論，但任何人只要涉犯背棄國家，做出傷害人民的滲透或統戰行為，都應該受到最嚴厲的制裁。
她強調，總統府態度始終一致，不分黨派、不問身分，皆毋枉毋縱、依法嚴辦。有鑒於大陸對台滲透、統戰日趨嚴重，各項國安法制強化刻不容緩，呼籲不分朝野黨派全力支持，共同因應來自威權的威脅。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言