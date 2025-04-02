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前助理捲共諜案…郭昱晴稱無涉機敏資訊 勿以訛傳訛
立法院前院長游錫堃辦公室助理盛礎纓遭對岸滲透涉嫌外洩機敏資料給中國大陸，遭台北地檢偵辦，訊後以20萬元交保。他過去曾任職民進黨立委郭昱晴辦公室，郭辦稍早發布聲明，指盛任職前後不到20天，且無權限接觸任何機敏資訊，支持相關單位嚴查，若涉不法絕不寬貸。
盛礎纓畢業於台大政治系，自稱政治工作者，入行逾十年，平時綽號為「馬修」，在助理圈頗活躍，曾待過民進黨籍議員、立委及立法院長辦公室，包括周雅玲、高嘉瑜、許智傑、游錫堃、郭昱晴、羅美玲等人，共諜案消息曝光後，也讓立委及助理們驚呼不可思議。
郭昱晴辦公室指出，盛礎纓於去年7月到職後，短暫在本辦任職前後不到20天，僅負責幫忙其他同仁字卡製作，及影片剪輯相關事宜，期間並未參與任何核心業務或接觸機密資料。經短暫工作成果評估，郭昱晴即認為此員工不適任該職務，8月初隨即以不適任辦理資遣。
針對近日外界關於該名前員工涉嫌外洩機密的傳聞，郭昱晴辦公室鄭重澄清，盛礎纓在職期間工作內容單純且受限，無權限亦無機會接觸任何敏感或機密資訊，且郭辦對其後續個人行為也不知情。
郭昱晴辦公室表示，相關指控若為不實揣測，盼各界勿以訛傳訛，損及郭辦及相關人員的公信力；若該名前員工個人行為確涉及不法，郭辦絕不支持或包庇，亦請相關單位依法嚴查，絕不寬貸，以還真相於公眾。
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