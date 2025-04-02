快訊

Switch 2台灣定價、開賣時間出爐！比日本海外版便宜 任天堂官方曝「價格不同」原因

聽新聞
0:00 / 0:00

前助理捲共諜案…郭昱晴稱無涉機敏資訊 勿以訛傳訛

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨立委郭昱晴。記者范榮達／攝影
民進黨立委郭昱晴。記者范榮達／攝影

立法院前院長游錫堃辦公室助理盛礎纓遭對岸滲透涉嫌外洩機敏資料給中國大陸，遭台北地檢偵辦，訊後以20萬元交保。他過去曾任職民進黨立委郭昱晴辦公室，郭辦稍早發布聲明，指盛任職前後不到20天，且無權限接觸任何機敏資訊，支持相關單位嚴查，若涉不法絕不寬貸。

盛礎纓畢業於台大政治系，自稱政治工作者，入行逾十年，平時綽號為「馬修」，在助理圈頗活躍，曾待過民進黨籍議員、立委及立法院長辦公室，包括周雅玲、高嘉瑜、許智傑、游錫堃、郭昱晴、羅美玲等人，共諜案消息曝光後，也讓立委及助理們驚呼不可思議。

郭昱晴辦公室指出，盛礎纓於去年7月到職後，短暫在本辦任職前後不到20天，僅負責幫忙其他同仁字卡製作，及影片剪輯相關事宜，期間並未參與任何核心業務或接觸機密資料。經短暫工作成果評估，郭昱晴即認為此員工不適任該職務，8月初隨即以不適任辦理資遣。

針對近日外界關於該名前員工涉嫌外洩機密的傳聞，郭昱晴辦公室鄭重澄清，盛礎纓在職期間工作內容單純且受限，無權限亦無機會接觸任何敏感或機密資訊，且郭辦對其後續個人行為也不知情。

郭昱晴辦公室表示，相關指控若為不實揣測，盼各界勿以訛傳訛，損及郭辦及相關人員的公信力；若該名前員工個人行為確涉及不法，郭辦絕不支持或包庇，亦請相關單位依法嚴查，絕不寬貸，以還真相於公眾。

立法院前院長游錫堃辦公室助理盛礎纓疑遭對岸滲透，外洩機敏資料給中國大陸，台北地檢署近日秘密指揮調查局將他約談到案，訊後以20萬元將他交保。盛礎纓曾任羅美玲、郭昱晴、許智傑等民進黨立委助理。而涉及助理共諜案的郭昱晴辦公室門口，掛著蔣介石「共匪不滅 誓不罷休」的旗幟（圖）。記者蘇健忠／攝影
立法院前院長游錫堃辦公室助理盛礎纓疑遭對岸滲透，外洩機敏資料給中國大陸，台北地檢署近日秘密指揮調查局將他約談到案，訊後以20萬元將他交保。盛礎纓曾任羅美玲、郭昱晴、許智傑等民進黨立委助理。而涉及助理共諜案的郭昱晴辦公室門口，掛著蔣介石「共匪不滅 誓不罷休」的旗幟（圖）。記者蘇健忠／攝影

2020選舉 共諜 王立強

延伸閱讀

綠委助理涉洩密 傅崐萁：窩藏在民進黨共諜僅一人？

綠助理涉共諜案 趙少康：「親中」賣台的原來是民進黨

郭昱晴辦公室掛反共旗 陳冠安：不正是民進黨養共諜？

影／綠營內部還有共諜? 王鴻薇指還會陸續浮出檯面

相關新聞

綠營共諜案連環爆 游錫堃前助理坦承被吸收

接連傳出綠營涉及共諜案，立法院前院長游錫堃辦公室助理盛礎纓涉收中國大陸資金，洩漏立法院機密，以廿萬元交保。另傳出民進黨立...

王鴻薇：盛礎纓20萬元交保 護航更大尾？

民進黨立委助理盛礎纓涉共諜案，盛也是罷免國民黨立委廖先翔團隊志工，廖先翔自嘲「我成了共諜最想罷免的人」。民眾黨立法院黨團...

新聞眼／原來，匪諜是民進黨自己人

大罷免走上極端路線，民進黨立院黨團總召柯建銘連番開砲，指稱不支持大罷免者，全部都是「匪諜」，連有「台獨理論大師」之稱的林...

綠委助理涉賣機密給對岸 彰化黨部「開除黨籍」

立法院前院長游錫堃辦公室助理盛礎纓疑遭對岸滲透，外洩機敏資料給中國大陸，台北地檢署近日秘密指揮調查局將他約談到案，訊後以...

不只綠委助理？立委質疑總統府諮議涉共諜案 北檢：偵辦中不便回應

曾擔任民進黨多位立委助理的盛礎纓涉共諜案，國民黨立委羅智強今質疑，賴清德總統在擔任副總統期間，有名總統府諮議也有類似情況...

綠委助理涉當共諜 藍委許宇甄：證明出賣台灣者為民進黨

立法院前院長游錫堃辦公室助理盛礎纓疑遭中國大陸滲透，提供機敏資料，檢方訊後以20萬交保。該助理待過數名民進黨立委辦公室。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。