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二位前助理疑涉共諜案 許智傑籲徹查：絕不寬貸

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委許智傑。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委許智傑。圖／聯合報系資料照片

綠營內傳出共諜案，二案都和民進黨立委許智傑辦公室有關。許智傑表示，有關辦公室前員工涉及間諜事件，為避免國人受不實訊息誤導及影響個人聲譽，要聲明前員工盛礎纓，過去因工作狀態及私人生活問題，於2022年已離開辦公室；上個月發現前蔡姓員工，近期因課業問題有行蹤不明可疑之處且交代不清，已請其離職。

立法院前院長游錫堃辦公室助理盛礎纓遭對岸滲透涉外洩機敏資料給中國大陸，台北地檢署近日祕密指揮調查局將他約談到案，訊後以20萬元將他交保。據悉，在賴清德總統發布十七項國安強化措施後，民進黨內部隨即展開清查，除了該案外，另有民進黨立委辦公室助理爆出，有助理對赴澳門行程交代不清，經辦公室約談後請辭，民進黨內高度重視，已進入調查階段。

許智傑表示，辦公室對員工向來抱持信任態度，故不過問員工下班後動向，其個人行為若有涉及違法，亦請相關單位徹查，絕不寬貸。相信這並非個案，小心匪諜就在身邊，歷史正在重演，希望台灣人可以團結對抗中國共產黨。

2020選舉 共諜 王立強

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