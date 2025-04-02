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羅智強質疑總統府諮議涉共諜案 府 : 背棄國家應受制裁

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
總統府發言人郭雅慧表示，任何人只要涉犯背棄國家，做出傷害人民的滲透或統戰行為，都應該受到最嚴厲的制裁。圖／總統府提供
總統府發言人郭雅慧表示，任何人只要涉犯背棄國家，做出傷害人民的滲透或統戰行為，都應該受到最嚴厲的制裁。圖／總統府提供

曾擔任民進黨多位立委助理的盛礎纓涉共諜案，國民黨立委羅智強今質疑，賴清德總統在擔任副總統期間一位總統府諮議也有類似情況。總統府發言人郭雅慧表示，不針對個案或政治人物的刻意指涉進行評論，但任何人只要涉犯背棄國家，做出傷害人民的滲透或統戰行為，都應該受到最嚴厲的制裁。

郭雅慧表示，總統府態度始終一致，不分黨派、不問身分，皆毋枉毋縱、依法嚴辦。有鑒於中國對台滲透、統戰日趨嚴重，各項國安法制強化刻不容緩，呼籲不分朝野黨派全力支持，共同因應來自威權的威脅。

盛礎纓提供機密資料給中國大陸，台北地檢署日前訊後諭令盛男20萬元交保並實施電子監控。盛礎纓長期擔任綠營民代幕僚，曾在民進黨前任與現任立委包括高嘉瑜、許智傑、游錫堃、郭昱晴、羅美玲等人的辦公室擔任助理。

羅智強上午在國民黨立院黨團記者會中質疑，是否只有盛礎纓一位共諜？賴在擔任副總統期間一位總統府諮議是否也有類似情況？該諮議現在是否已經收押？以上消息是否屬實？

2020選舉 共諜 王立強

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