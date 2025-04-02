涉共諜案綠助理倡罷免廖先翔 群組管理員被指是綠議員

民進黨立委助理盛礎纓涉共諜案，又是罷免國民黨立委廖先翔團體成員。國民黨青年團前副總團長何元楷今指出，罷免廖先翔的主腦，很可能就是民進黨汐金萬在地議員張錦豪，證實罷團就是假民團。

何元楷指出，他在罷免廖先翔（齊心斷翔）官方LINE社群潛伏已久，偶然發現社群管理員發出一則張錦豪臉書發文的連結，下方附帶的截圖右下角，竟是擁有張錦豪粉專權限的畫面，這不就表著罷免廖先翔的人，就是張錦豪本人嗎？

何元楷表示，過去民進黨不斷強調罷免是民間自己發起的，但罷免廖先翔的官方LINE社群管理員卻有張錦豪議員粉專的權限？這就證明了這些罷團根本是假民團，背後就是民進黨直接在操控。張錦豪跟廖先翔是同一選區，如果張錦豪操作成功罷免，打著可以補選立委的如意算盤，再合理不過。

何元楷質疑，今天被爆出涉中共洩密案的盛礎纓，可能也有跟罷團有關係，既然如此，這位民進黨共諜助理，跟張錦豪有何關係？張錦豪是否也被扯進洩密案？應該要好好調查。他也要問張錦豪，為何罷團官方管理員會有臉書粉專權限畫面？罷團官方管理員是不是為本人？張錦豪跟盛礎纓究竟有何關係？