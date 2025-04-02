盛礎纓潛伏綠委辦公室無人發現 白委諷敵人就在本能寺

民進黨立委羅美玲前助理涉嫌洩漏機密資料，民眾黨立法院黨團副總召張啓楷今天表示，民進黨長期主打抗中保台、抹紅在野黨中共同路人，結果後來經常打到自己人，難道敵人就在本能寺，民進黨在罵別人之前，先把自己鬍子刮乾淨，建議先查清楚前立委趙天麟等人。

立法院前院長游錫堃辦公室助理盛礎纓，疑似收受中國情治單位款項，涉嫌提供立法院機密資料，台北地檢署指揮調查局展開偵查行動，訊後諭令20萬元交保並實施電子監控，昔日雇主游錫堃、民進黨立委羅美玲、郭昱晴、許智傑等人聽聞後都直呼意外。

張啓楷今天受訪時表示，民進黨主打抗中保台、抹紅在野黨中共同路人，沒想到現在打到自家人，尤其涉案的助理盛礎纓，曾經待過游錫堃、外交及國防立委羅美玲等人辦公室，接觸機敏資料機會甚多，檢調有必要進一步查明洩密嚴重程度，好好向國人清楚交待真相。

張啓楷還說，民進黨前立委趙天麟、聯電集團創辦人曹興誠也被曝光中國小三的親密照片，許智傑更是在淘寶購買中共步槍獎盃，再加上民眾黨追查的國發基金投資如興弊案，很多納稅人的錢都被洗到中國大陸。

張啓楷諷刺，民進黨經常打到自家人，如果要講中共同路人，從趙天麟、曹興誠到許智傑皆然，民進黨內部的共諜真的很多，難道敵人就在本能寺，建議在抹紅別人之前，先把自己鬍子刮乾淨，上面這些人都查清楚。

張啓楷提及，現在他終於恍然大悟，民進黨團柯建銘這幾天抓狂，直接痛罵台獨理論大師林濁水根本是「假台獨」、「中共同路人」，結果如今證明民進黨內越來越多人跟中國大陸有關係，尤其柯建銘本人也被媒體踢爆，透過其助理到中國大陸投資。

民眾黨立委陳昭姿也在臉書發文，大罷免二階連署冷颼颼，中共愚人節軍演幫忙加溫，再配上今天爆出的綠營共諜案，不禁讓人聯想到韓國電影「北風」的情節，南韓表面上最反共的政黨，私底下卻與北韓暗中勾結、資助資金，交換條件是讓北韓在選前對南韓發表恐嚇言論、軍事挑釁，營造緊張氣氛，進而拉抬「反共」政黨的聲勢。

陳昭姿直言，回頭看看台灣現況，可以說是細思極恐，民進黨天天高喊「抗中保台」、抹紅在野黨為「中共同路人」，結果共諜就待在自家人身邊，盛礎纓出入多位立委辦公室，不僅寫法案也準備質詢，接觸許多政府資料，甚至曾經任職游錫堃團隊，堂而皇之潛伏6年，竟然沒人發現。

陳昭姿質疑，滲透行為豈非單一助理能夠單獨完成，還是幕後另有高層的綠營藏鏡人默許、甚至牽線協助，「我們恐怕正在目睹『北風』真實版在台灣上演，電影裡的虛偽與背叛，如今透過共諜案、大罷免、中共軍演，一點一滴變成我們眼前的現實。」