質疑賴清德任副總統府也有共諜 羅智強：踩著游錫堃遮什麼？

民進黨立委助理共諜案震驚各界，國民黨立法院黨團首席副書記長爆料，目前不止一人，賴清德總統在擔任副總統期間一位總統府諮議也有類似情況，共諜案今消息曝光是否是踩著立法院長游錫堃的屍體遮掩什麼？若一切屬實，代表民進黨中樞完全被滲透，賴及民進黨應該出來說清楚。

立法院前院長游錫堃辦公室助理盛礎纓疑遭對岸滲透，將涉外洩機敏資料給中國大陸，台北地檢署近日秘密指揮調查局將他約談到案，訊後以20萬元將他交保。國民黨團今開記者會抨擊民進黨「抗中是工作，賣台是生活」，直指匪諜就在民進黨辦公室，賴清德及民進黨應該講清楚。

羅智強指出，除盛礎纓外，他要四問賴清德，第一，是否只有盛一位共諜？第二，賴在擔任副總統期間一位總統府諮議是否也有類似情況？第三，該諮議現在是否已經收押？第四，以上消息是否屬實？若屬實是否是故意放盛的消息遮掩諮議涉案一事？這是在欺負游錫堃。

羅智強透露，該消息來自「深喉嚨」，若消息屬實，表示不只是立法院前院長、民進黨立委，甚至包括賴清德幕僚、總統府幕僚都涉案，等於整個民進黨中樞完全被滲透；如今盛礎纓消息突然曝光，是否是賴清德踩著游錫堃屍體遮掩什麼，匪諜是不是就窩藏在民進黨裡面？

國民黨團書記長王鴻薇表示，現在共諜不只是在立法院，連總統府是不是也被滲透？賴清德及民進黨應該出來說清楚、講明白，並全面性徹查，尤其民進黨每天給人家帶紅帽子，結果自己卻發生如此事件。