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綠委助理涉洩密 廖先翔諷：我成共諜最想罷免的人
立法院前院長游錫堃辦公室助理盛礎纓，除涉嫌洩密給中國大陸以外，又因是罷免國民黨立委廖先翔團體「齊心斷翔」的成員，讓廖先翔自嘲，「沒想到，我成了共諜最想罷免的人！」同時，他也質疑，民眾交付的個資真的安全嗎？
廖先翔表示，罷免他的團體裡，竟然有真正的共諜盛礎纓，涉嫌在澳門交付機密資料給中共，並遭調查局約談交保，盛礎纓在罷團體裡的實際角色是什麼？推動罷免到底有什麼動機？大家交付的個資真的安全嗎？之前罷團群組就有人提醒個資外洩，現在看來增添了幾分可信度。
廖先翔說，民進黨指控別人賣台，結果自己送台積電；民進黨指控別人共匪結果自己是共諜，台灣的政治就是這麼荒謬，有句話是這麼說：「台灣人的一生就是出生、中共同路人、死亡，除非你加入民進黨。」沒想到真正的中共同路人就出現在民進黨與罷團內。
廖先翔感嘆，台灣的政治烏煙瘴氣，民進黨為了自身的政治利益不斷挑釁對岸讓台海危機升溫，除了製造外部敵人，也在內部製造分裂搞大罷免，最終的結果就是全台灣人民都是輸家。他說，當發生戰爭，只有賺夠了的民進黨可以逃出台灣置身事外，而那些被操控的棋子們，民進黨連一個對不起的眼神都不會施捨的。
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