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涉洩密助理曾提醒防中共滲透 助理諷：這是自我預告？

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導

立法院前院長游錫堃辦公室助理盛礎纓遭對岸滲透涉嫌外洩機敏資料給中國大陸，遭台北地檢偵辦，訊後以20萬元交保，震驚黨內。盛去年底曾在民進黨助理群組貼文，提醒眾人留意某位涉中紀錄不少、進入立院工作可能存在風險的求職者，有助理嘆「是在預告自己？」

盛礎纓畢業於台大政治系，自稱政治工作者，入行逾十年，平時綽號為「馬修」，在助理圈頗活躍，盛礎纓期擔任綠營民代幕僚，曾是民進黨籍新北市議員議員周雅玲助理，也曾擔在民進黨前、現任立委包括高嘉瑜、許智傑、游錫堃、郭昱晴、羅美玲等人的辦公室擔任助理。

共諜案消息曝光後，由於盛礎纓最後任職於羅美玲辦公室，且羅美玲還是外交及國防委員會成員，讓立委及助理們驚呼不可思議。

據了解，盛礎纓去年底曾在民進黨助理群組貼文，稱過年前後是人員異動高峰期，想醒大家注意，隨後便提到他收到一份學經歷相當優秀的履歷，該求職者曾至中國就學，但相關學歷未在履歷中提及。

盛礎纓接著提到，該求職者有位好友是在對岸某戰略安全智庫擔任研究員。求職者2016年短暫赴對岸某大學參加研究所暑期課程，2017年至今，持續積極參與外交部及黨中央舉辦的活動，並與大陸友人保持一定的互動。

他也說，目前雖無法直接推論成該求職者赴中期間曾受特定人士吸收並刻意接觸民進黨，但考量該求職者涉中紀錄不算少，若進入立院工作，可能存在一定風險，要特別留意。

據了解，盛礎纓雖在2月底離職，但直到3月底才陸續退出數個助理交流群組。一名助理認為，盛礎纓去年在群組裡貼文提醒大家要小心中國滲透，結果現在自己被辦，「真的讓人懷疑那篇貼文是在預告自己」，相當諷刺。

另名助理則說，黨中央應儘速啟動內部系統檢討，包括助理聘任背景查核機制、敏感職位定期評估、資訊安全教育等，都該徹底強化，否則下一次的「劇情大反轉」，可能來得比龍捲風還快。

2020選舉 共諜 王立強

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