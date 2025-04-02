綠營頻稱在野是中共同路人 牛煦庭：原來做賊喊捉賊

立法院前院長游錫堃辦公室助理盛礎纓，涉提供機密資料給中國大陸，台北地檢署日前訊後諭令盛男20萬元交保並實施電子監控。國民黨立委牛煦庭今天受訪表示，民進黨一天到晚指控在野黨是中共同路人，原來是做賊喊捉賊。

「小心匪諜，就在民進黨辦公室。」牛煦庭表示，民進黨一天到晚指控在野黨是中共同路人，原來是做賊喊捉賊，意圖掩飾民進黨才是中共同路人的事實。

牛煦庭說，盛嫌待過的辦公室，包含現任立委羅美玲、郭昱晴、許智傑，綠委們都應該說清楚到底是怎麼回事，是識人不明？還是包藏禍心？流出了多少資料，是否有所掌握，不說清楚，統統是共犯。

國民黨立委賴士葆表示，這是實打實的一個證據，說明擔任過不少民進黨立委的助理居然是共諜，也就是這些助理把機密資料交給了中國大陸，這是道地的一個共諜案。

賴士葆說，民進黨一向在沒有證據的情況之下喜歡扣人家紅帽，罷團又說國民黨立委是共匪立委，這一次事件再次說明民進黨身邊不少共諜，應對社會說清楚講明白。