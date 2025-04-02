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游錫堃前助理涉共諜案 關心「機敏性資訊」不再續聘

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
立法院前院長游錫堃。圖／聯合報系資料照
立法院前院長游錫堃。圖／聯合報系資料照

立法院前院長游錫堃辦公室助理盛礎纓涉提供機密資料給中國大陸，台北地檢署日前訊後諭令盛男20萬元交保並實施電子監控。近游人士表示，盛礎纓在游錫堃辦公室任職期間，對於「機敏性資訊」特別關心，當時辦公室就察覺有異，才因此不續聘。

游錫堃今天表示，盛礎纓2022年4月中旬到職，過程中發現盛「行為有點異常」，因此決定不再續聘，他對此案沒有特別意見，希望司法毋枉毋縱。

近游人士表示，盛礎纓2022年4月中旬到職，在游錫堃辦公室大約任職9的多月，游辦助理大多沒有特定負責業務，但盛礎纓在職期間對於「機敏性資訊」特別關心，常會主動詢問，當時辦公室就察覺有異，認為盛礎纓的行為怪怪的，因此不再續聘。

近游人士表示，游錫堃辦公室當時對盛礎纓就有所防範，也及時察覺，現在就是尊重司法調查。

盛礎纓長期擔任綠營民代幕僚，曾是民進黨籍新北市議員議員周雅玲助理，也曾擔在民進黨前、現任立委包括高嘉瑜、許智傑、游錫堃、郭昱晴、羅美玲等人的辦公室擔任助理。

2020選舉 共諜 王立強

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