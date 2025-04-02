游錫堃前助理淪綠營共諜 6年賣情資賺數百萬 20萬交保、電子監控

立法院前院長游錫堃辦公室助理盛礎纓，遭檢舉2019年間被吸收為共諜，涉提供6年間的機敏資料給中國大陸，收受現金和虛擬貨幣約數百萬元，台北地檢署3月25日搜索約談盛礎纓，訊後依國安法諭知20萬元交保候傳，並實施電子監控。

盛礎纓畢業於台灣大學政治系，自稱政治工作者，入行10年，長期擔任綠營民代助理，曾在民進黨新北市議員、立法委員辦公室助理，包含周雅玲、高嘉瑜、許智傑等人，更曾擔任前立法院長游錫堃助理，今年3月間從立委羅美玲辦公室離職。

檢方追查盛礎纓疑為共諜案，掌握盛於2019年間前往大陸識大陸情治人員，涉嫌洩漏立法院機敏資料，多次與情治人員約在境外見面，拿情報換取情治單位支付款項，包含人民幣、美元等，新冠疫情後未免接觸、製造斷點收受虛擬貨幣，不法金額初估數百萬元。

檢方指出，盛礎纓疑淪為共諜長達6年，近期企圖尋覓同夥一同賣情資，因而遭檢舉，日前先限制盛礎纓出境出海，並在3月25日依國安法發動搜索、約談到案，訊後諭知20萬元交保並實施電子監控，由於盛涉滅證，刪除手機內對話紀錄，將持續追查相關證據。