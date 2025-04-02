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游錫堃前助理涉刪除手機紀錄 海外涉收中國百萬洩密

中央社／ 台北2日電

立法院前院長游錫堃辦公室盛姓助理涉在海外收受中國情治單位現金與虛擬貨幣數百萬元，涉提供立法院機密資料，獲20萬元交保並電子監控。檢方查出，盛男案發前已刪除手機紀錄。

盛男擔任過民進黨新北市議員、立法委員辦公室助理，也曾擔任前立法院長游錫堃助理，今年3月間已從立委羅美玲辦公室離職。

檢調掌握，盛男於民國108年前後赴中國，輾轉結識中國情治人員，並涉嫌收受人民幣、美元等現金款項以提供立法院機密資料。

此外，據檢調掌握，盛男曾與中國情治人員多次約在海外見面，以利其收受款項，由於中國爆發新冠肺炎，因此改收受虛擬貨幣以掩飾金流。

據了解，盛男曾想找友人一同賺人民幣，因此消息走漏風聲，遭到內部人士向檢調單位檢舉。台北地檢署3月25日指揮法務部調查局發動搜索，並約談盛男到案說明，檢察官訊後依國家安全法諭令新台幣20萬元交保，並實施電子監控。

據指出，盛男到案後坦承收錢，但辯稱其外洩資料非機密，而是公開資料；此外，檢方過濾其扣案手機後，發現盛男已全數刪除手機對話記錄、外洩資料記錄，由於其犯罪時間甚長，提供資料數量繁多，目前仍在持續擴大偵辦與清查。

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