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前助理捲共諜案 羅美玲、郭昱晴驚訝、許智傑籲黨清查
盛礎纓畢業於台大政治系，自稱政治工作者，入行逾十年，平時綽號為「馬修」，在助理圈頗活躍，曾待過民進黨籍議員、立委及立法院長辦公室，包括周雅玲、高嘉瑜、許智傑、游錫堃、郭昱晴、羅美玲等人，共諜案消息曝光後，也讓立委及助理們驚呼不可思議。
針對前助理涉共諜案，羅美玲今天受訪時直呼「非常驚訝」，她說，該名助理僅在她辦公室任職幾個月，2月因生涯規劃離開，但她完全不知道發生什麼事，這兩天報導出來後才清楚有疑似涉及國安狀況，「當時完全沒有發現任何異狀，我們目前還是狀況外，這部分就讓檢調調查」。
由於羅美玲為外交及國防委員會立委，被問及盛礎纓是否經手過機敏資料，羅美玲稱「完全沒有」，該助理僅負責準備質詢資料，其他完全沒有。
郭昱晴聞訊後也稱「有點意外」，她說，盛礎纓去年7月曾在他人介紹下短暫待過她辦公室，入職不到幾周便赴美2、3個禮拜（指2024年民進黨中央辦理外交培力營），返台後不到1個月，考量盛礎纓與同事間的相處有隔閡，「我就請他離開，整個時間不到2個月」。
郭昱晴提到，盛礎纓負責地方事務、社群字卡，且她本屆在教育及文化委員會，外交國防的資訊較少，相關機密資料她看過後就會銷毀，助理、主任都不會接觸。
「聽到很意外，現在已經滲透到這樣。」許智傑說，盛礎纓3年前在他的辦公室待了1年多，負責寫法案，工作表現上並不特別，「就是一般般」，但他認為這可能不是個案，各級民意代表都要注意。他也說，黨中央應該有所作為，針對黨公職全面清查。
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