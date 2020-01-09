王立強案 蔡正元公布視訊

國民黨副秘書長蔡正元上午召開「民進黨介入假共諜案？」記者會。 記者林伯東／攝影 分享 facebook

王立強是否為共諜，目前真相不明，澳媒指控國民黨副祕書長蔡正元曾對王立強施壓，蔡正元上午公布與王視訊影片與澳媒採訪錄音檔，顯示澳媒報導扭曲訪問原意，證明交涉過程，僅要求王還原真相。至於民進黨人士邱義仁是否涉入，蔡正元說，那要問王本人。

新黨不分區立委候選人邱毅表示，整起事件發展至今，證明王立強是詐騙犯，所謂指控遭脅迫等過程，是兩方要價的詐騙行徑。至於王立強提到的邱義仁角色，邱與民進黨應說清楚，有沒有跟王見面，給錢，準備劇本。

蔡正元說，王立強假共諜案，導致港商向心遭台灣政府限制出境，影響香港事業，向的合夥股東孫天群想幫向心，透過共同友人找上他，過程中他僅建議要讓王澄清向心不是間諜頭子，釐清真相。

蔡正元表示，孫天群在與王立強談判時，確實提到只要事情講清楚，王在大陸詐騙欠下的幾百萬，可以幫忙解決，因王要求先給付部分，孫要求先解釋清楚，雙方談不攏，王周二才以視訊要蔡協助讓孫先給一點。蔡正元也在記者會播放視訊影片，說明王立強當時的交涉過程。

對於澳媒稱王立強遭蔡脅迫，蔡正元說，這是王自己講的，他與王電話過程和善，就像大哥對小弟弟勸說，愛做不做隨他便，怎麼會威脅。

蔡正元表示，孫天群告知與王立強通話過程，王向孫稱邱義仁派人跟王談，要王怎麼講，王才誣陷向心，拿向心當墊腳。相關資料證明，王不是間諜，向心也不是王口中的間諜頭子，相關操作違反人權。

蔡正元播放澳洲媒體採訪孫天群錄音檔，孫天群在錄音中說，跟王立強溝通，不是收到國民黨委託，是要王把事實說清楚，做一個朋友不要害人，孫斥責王本來就是假的，不是間諜，幹嘛害人。

對於邱義仁是否介入，孫天群告訴澳洲媒體，邱義仁是王立強講的，他不認識這個人，他也沒有賄賂任何人。