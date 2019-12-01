澳媒：王立強案是鬧劇 情資價值極低

2019-12-01 00:35 聯合報 編譯 聯合報 編譯 周辰陽 ／綜合報導



澳洲每日電訊報頭版以「中國間諜鬧劇」為標題。 圖／摘自電訊報官網 分享 facebook

十一月卅日出刊的澳洲「每日電訊報」在頭版以China Spy Farce（中國間諜鬧劇）為封面標題，引述多個消息來源報導，指澳洲國安情治機關廿六日已告知內閣，自稱是「投誠間諜」且負責指揮香港銅鑼灣書店綁架事件和介入台灣總統大選的中國籍男子王立強，充其量可能只經手過很低階的情報工作，且與澳洲無關，對澳洲毫無價值。

王立強在澳洲第九頻道新聞節目「六十分鐘」節目專訪時，自稱是投誠的中國間諜，聲稱自己曾負責許多高階情報活動，包括指揮綁架香港銅鑼灣書店前店長林榮基，還接獲指示要來台干預明年總統大選。

報導指出，王立強說法之所以受到高度懷疑，理由包括他的年紀太輕，提供的資訊不僅缺乏細節，大多數也早已公開，認為他可能試圖以身為間諜為藉口，企圖尋求庇護或取得居留權。

報導也提到中方指稱王立強是詐欺犯，並且釋出據稱他在二○一六年出庭受審的影像，但澳方也無法查證中方說法是否可信，或者企圖羅織罪名以抹黑王立強。

面對媒體查證，澳洲安全情報組織（ＡＳＩＯ）按照慣例，拒絕針對內閣國安委員會事務發出評論，總理府也婉拒發言。

報導指出，不管王立強是不是間諜，坎培拉當局的選擇不多，可能仍會發給他保護簽證，以免他一回中國就會面臨死刑，甚至波及妻兒，但此舉將無可避免導致中澳關係惡化。

「澳洲人報」揭露，自由黨議員海斯提十月八日帶王立強會見澳洲安全情報組織，希望查證其聲明的真偽，結果不到一個月，在報告出爐前，海斯提就安排王立強上新聞節目爆料。

海斯提是澳洲出名的反中派，視北京為澳洲國安威脅。