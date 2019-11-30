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王立強共諜案 北檢向澳洲提司法互助

2019-11-30 13:48中央社 台北30日電

自稱中國間諜的男子「王立強」指控香港中國創新投資公司主席向心夫婦涉嫌違反國安法，台北地檢署昨天傍晚透過法務部向澳洲提出司法互助，請求取得「王立強」在澳指控資料。

自稱是大陸間諜的王立強。圖／取自60 Minutes Australia
自稱是大陸間諜的王立強。圖／取自60 Minutes Australia
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法務部官員表示，現行台灣與澳洲雖沒有簽定司法互助協議，但辦案單位可透過兩年前通過的國際刑事司法互助法，向澳洲提出司法互助請求個案協助。

據了解，北檢昨天傍晚完成司法互助請求書，將透過法務部國際及兩岸法律司轉請外交部向澳洲提出，希望澳方提供「王立強」指稱滲透台灣大選、指控向心夫婦涉違國安法相關證詞，或同意檢察官以視訊等方式訊問「王立強」。

自稱中國間諜的男子「王立強」日前接受澳媒採訪時指控，中國創新投資是在中國人民解放軍總參謀部之下成立，為的是「滲透香港的金融市場並蒐集軍事情報」，並稱，中國創新投資在台灣媒體業投下經費，讓中國可以控制這些媒體，遂行新聞檢查。

外媒披露後，調查局進行查證，發現正在台灣的向心夫婦24日晚間出境返回香港，當天在桃園機場將2人帶回偵訊後依涉違反國安法移送台北地檢署。檢察官26日凌晨諭令限制出境出海。

檢調查出，向心夫婦曾多次來台，並在台北市信義區購置2處房產，目前出租他人，這次來台主要是訪友、洽商並做健康檢查及醫美療程，並前往新北市林口區勘查欲投資的一戶房產。北檢27日再度約談2人後請回。

共諜2020選舉王立強間諜

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