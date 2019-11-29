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台灣推「反滲透法」 爭辯焦點一次看

2019-11-29 15:01德國之聲 德國之聲

（德國之聲中文網）11月29日，是台灣執政黨意圖將草案逕付二讀的日子。 為了避免被反對黨杯葛，當天早上7點，民進黨便進入立法院佔領主席台，並且在上午10點左右，結合黨團力量讓法案逕付二讀。

《反滲透法》注重的是藉由規範台灣人的行為來防止境外勢力的操作，規定「任何人不得受滲透來源的委托、指示或贊助」，進行五種行為：政治獻金、遊說、助選、不實訊息、干擾集會遊行。 違者需要背負有期徒刑或是新台幣500萬元以下的罰金。

法律草案在逕付二讀之後，還需要經過一個月的協商冷凍期才能夠進入三讀。 民進黨黨團希望在今年會期通過法案，因此決定放棄往年提前休會、讓立法委員忙競選的慣例，讓立法院會繼續召開下去。預計該法可能在12月31日院會三讀通過。

台灣媒體《聯合報》報導，國民黨召開記者會，公布「反併吞中華民國法」草案作為對案。 該草案內容總共15條，針對主張以武力消滅「中華民國」主權的境內外勢力，包括國家、政權、法人、團體等做出反制。 若有破壞國體、取代中華民國言論者，都會需要負刑事責任。

立法院的多方角力

有鑑於今年年初中國國家主席習近平明確將「九二共識」定義為「一國兩制」，並且不放棄武力統一，台灣人感受到威脅，並且逐漸化為法律討論。隨著立法院在5月完成「國安五法」的修法，接著台灣總統蔡英文7月公開表示，將在9月起推動最後一項修法，也就是俗稱的「中共代理人法」，期許規範人民、法人、團體或機構為中共進行危害國安的政治宣傳。

各黨團都針對如何防範外國勢力提出了草案，總計8項，包括修正《兩岸人民關係條例》與擬定《境外勢力影響透明法》專法等。

但是這些草案遭到國民黨的強力杯葛。 9月，立法院的新會期開始的時候，國民黨甚至以佔領主席台、癱瘓立法院運作的方式，表達對「中共代理人」修法的抗議。

眾多草案當中，僅有民進黨立委王定宇等人提出的《境外勢力影響透明法》在10月底曾經通過一讀，但是在國民黨團的拒絕協商之下，遲遲無法進入下一個立法程序。

眼看今年立法院會期即將結束，明年年初又要改選立法院，幾個草案預料將胎死腹中。民進黨仍然沒有放棄推動修法，因此在11月25日公布《反滲透法》草案，並宣布民進黨團將在當周四召開公聽會、周五便會將該法逕付二讀。這是一個符合議事規則、但是迴避掉多黨討論的做法。國民黨的確就此批評民進黨不顧這個法案的重要性，硬是「倉促行事」。

民進黨立委管碧玲表示，新法已經是一個折衷方案，是為了謀求大多數人的認同，對最小範圍的活動做出限制。她呼籲各方接受這個版本: 「基本上台灣在國際上是非常特殊的存在。 一個國家允許他的人民有絕對的言論自由，去表達他們願意跟一個要武統他的國家統一，統派的理論在台灣得到了最大程度的包容。 這種容忍全世界哪裡找？ 我們反滲透法仍然保留了這種容忍。 」

消失的登記制

這部《反滲透法》草案，形式上是一套新的專法，與先前通過一讀的《境外勢力影響透明法》沒有關係。 《透明法》參考了美國與澳洲的類似法律，促請與外國勢力有代理關系的人士主動向主管機關登記，以便政府掌握外國勢力在台灣布局的關係網絡。

但是《反滲透法》草案沒有觸碰到「登記制」的爭議焦點。 相對的，新法將多個現行法律有關內容集中到新法當中，並且加重犯法所需要背負的刑責。

另一方面，台灣民主實驗室宋承恩研究員對此表達不滿，認為修法的初衷本是為了填補舊法漏洞，但是「面對我們現在真實的國安威脅，新法是沒有辦法補這個漏洞。 」

宋承恩更以近日的王立強間諜案為例，說王立強的案件顯現出中國的作法是先經營關係網絡，在有需要的時候才會使用網絡發動影響力。 因此，他認為早在外國勢力鋪設關係網絡的時候，法律就要有警覺性，而不是等到網絡已然建立、開始對台灣的民主機制造成影響之後，才有法律規範。

之前曾經與民進黨共同起草《透明法》的基進黨也對新法案感到惋惜。 基進黨發言人顏銘緯告訴德國之聲: 「我們知道加強刑期或是裁罰都是必要的，但是我們現在的法律都是關於事後的補救機制，而沒有事前預警。 」他說：「就像是我們有很多先進武器，但是我們沒有雷達。 面對新型態的間諜滲透，我們需要做的是民主的反滲透雷達。 」

立法是傷害還是捍衛民主？

在公聽會上，民進黨與時代力量的學者不約而同提到中國正在進行「新型態的統戰」，以金錢或是利益交換，拉攏台灣的宮廟、裡長、商人、媒體等，建立關系網絡。 他們認為中國此舉是用外力改變台灣民意的走向，立法有助於捍衛民主。

國民黨中央政策委員會吳育昇副執行長批評，《反滲透法》草案對「敵對勢力」的定義不明，有可能會造成行政機關權力過大。 他說：「刑法的定義就是要明確，不明確的情況之下，人民無從判斷遵守法律的義務。 」如果法律的定義不明，行政機關便無從知道往哪個方向去執行，窒礙難行：「依照陸海空刑法第１１條關於戰時的規定，敵對勢力指的是總統依憲法宣戰的時間及地域，那總統敢不敢明白宣布我們對峙的就是中共對岸？ 或者日本釣魚台的漁權爭議？ 」

從以上爭辯可以看出，民進黨與國民黨各自對於法案的解讀，源於對民主機制的根本性認知差異，甚至牽涉到對中國影響力規模的認知差異。這些差異累積已久，一時半刻恐怕還無法解決。

本文章由德國之聲授權提供】

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