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同學轉貼王立強照被偵訊 游盈隆批警侵權

2019-11-28 23:56聯合報 記者陳熙文／台北報導

自稱共諜的陸籍男子王立強，日前在大陸受審畫面曝光。 圖／取自環球網
自稱共諜的陸籍男子王立強，日前在大陸受審畫面曝光。 圖／取自環球網
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內政部：不干涉個案處理

共諜王立強案風波不斷，台灣民意基金會董事長游盈隆昨在臉書為一位同學抱不平，稱同學只因轉貼王立強被誤指和民進黨副秘書長林飛帆同桌吃飯的照片貼文，就被刑警找上門，並偵訊兩個小時，他質疑警察行為已侵犯人民基本權利。

對此，內政部表示，該案是由新北市警察局偵辦，但不干涉個案處理。

游盈隆昨轉貼一段同學在他臉書的貼文：「因為轉貼國中同學所PO的照片及短文，三天過後被新北市三名警員於晚上九點四十五開始偵查作筆錄約二小時，除了刪除手機內容，並且扣上違反選罷法的大帽子，偵查起訴。政府在網路上如此控制話語權，你認為有道理嗎？」

游盈隆表示，他第一時間覺得很詫異，直覺不對勁，雖然這位同學長期以來政治立場跟他不一樣，但被公權力這樣對待，他覺得有必要深入了解。他覺得這不是一件小事，甚至也不是單一事件，被關切對象恐怕不分藍綠，只要是被認為不利於蔡英文總統，都有可能被警調登門造訪，事情就嚴重了。

他也說，不禁要問內政部長徐國勇，警方執法尺度如上述案例，沒有執法過當的嫌疑嗎？警方這樣的行為是代表政府的政策嗎？或者是部長親自下令呢？這樣做有沒有侵犯憲法所保障的人民基本權利與自由？民進黨不是主張人權立國嗎？

共諜2020選舉游盈隆民進黨王立強徐國勇林飛帆選罷法蔡英文

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