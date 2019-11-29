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反滲透法今攻防 綠拚二讀 預想三套劇本

2019-11-29 00:26聯合報 記者丘采薇蔡晉宇、鄭媁／台北報導

「反滲透法」立法衝突一觸即發，民進黨團總召柯建銘表示，仍會如原先規畫將草案逕付二...
「反滲透法」立法衝突一觸即發，民進黨團總召柯建銘表示，仍會如原先規畫將草案逕付二讀。 圖／聯合報系資料照片
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民進黨立法院黨團提出「反滲透法」草案，今天將在院會要求逕付二讀，黨團祭出甲級動員令，擬以人數優勢闖關。國民黨團及親民黨團反對「反滲透法」草案逕付二讀，昨天已先杯葛立法院朝野協商。對於民進黨團準備強行闖關，國民黨團也預告將出手反制，「全力奉陪」。

「反滲透法」立法衝突一觸即發，民進黨團總召柯建銘表示，仍會如原先規畫，將「反滲透法」草案逕付二讀。由於明年大選在即，民進黨團原本提案於十二月十八日提前停會，為了通過「反滲透法」，民進黨團預計放棄停會，一路戰到年底。

立法院長蘇嘉全昨針對立法院休會日期、礦業法修法及「一○九年度中央政府總預算案」等議題召集朝野協商，但國、親黨團皆以反對「反滲透法」為由未出席，協商破局。

由於立院法定會期將於十二月卅一日結束，民進黨團評估，若今天將「反滲透法」草案逕付二讀，再加上一個月協商冷凍期，最快也要年底才能通過，因此黨團準備放棄提前停會，並改以「停開委員會、繼續開院會」因應，讓區域立委仍有時間跑選區。

國民黨團對於今天反制方式保密到家，但傳出國民黨團也將提出「反滲透法」版本，民進黨團嚴陣以待。

據指出，民進黨團預想三套劇本，一是國民黨團放手讓「反滲透法」草案逕付二讀，但拉下要求協商，進入一個月冷凍期，以拖待變；第二是國民黨團占領議場主席台，肉身阻擋開會，民進黨團可能「打一架」收場，再次傷害政黨形象，黨團內部並不樂見；第三是「以案卡案」的焦土戰爭，國民黨團可能藉此不讓接下來將審議的總預算案通過，民進黨團身為執政團隊的一部分，必須承擔後果。

共諜2020選舉反滲透法民進黨國民黨立法院柯建銘礦業法蘇嘉全

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