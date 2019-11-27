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直言集／軍人在政黨競爭表態 恐毀民主

2019-11-27 23:53聯合報 本報記者程嘉文

陳之漢（左二）日前參與「莒光園地」節目拍攝，蔡英文總統（左一）去探班。圖／總統府...
陳之漢（左二）日前參與「莒光園地」節目拍攝，蔡英文總統（左一）去探班。圖／總統府提供
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軍人與情治系統是國家的「劍」與「盾」，絕對必須保持中立，不該在政黨競爭中表態。美軍參謀首長聯席會議的成員，與最高法院大法官一樣，以「不對總統起立鼓掌」為傲。然而在台灣，相關單位卻嚴重缺乏類似的情操，反而不乏逢迎媚上的痕跡。

當過兵的人都知道，軍中行政業務「寧繁勿簡」，為求不出紕漏、不惹麻煩，非但各級長官都要督導審查，尺度更是極端保守，往往為芝麻小事一改再改、一退再退，毫不介意人力物力成本。也因此，莒光日單元劇海報中的共諜造型，居然神似韓國瑜。要拿「恰巧」當理由，絕對是自欺欺人、羞辱社會大眾智商。

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總統上任後，軍方多次配合「搭台子」，宣揚自己身為國軍最大靠山，已經有擦邊球的嫌疑；近一個月來，包括將各地自辦的後備軍人輔導幹部工作會議，突然拉升到全國大會，並且由蔡英文總統主持，創下歷史紀錄；邀請網紅「館長」與蔡總統一同參加莒光日，明年還打算派出官兵到其經營的健身俱樂部接受格鬥訓練；乃至這次憲兵承製保防單元劇，則更「進化」到蓄意觸身球的等級。

進一步比較上述行為，後備軍人幹部會議、與館長合作，明顯來自總統府或國安體系的授意，軍方還可說被迫照辦；莒光日單元劇的共諜角色造型影射韓國瑜，卻絕對是相關單位「自發創意」。其原因當然是覺得，如此可以討好高層，有助自己在僧多粥少的升遷競賽中脫穎而出。

如果這些行為的當事人，沒有遭到懲處，甚至反而被視為有功，風行草偃的結果，扁政府時代「巧克力、大帥哥」之類的拍馬行徑，甚至調查局前局長葉盛茂將總統涉貪情資直接交給本人的情況，都將再度上演。這些年來台灣民主改革最珍貴的成果之一，就是軍人不涉政爭，確保民主體制的健全運作，這難得的成就，真要毀在蔡政府，或是毀在當今軍方手裡，那真是情何以堪？

共諜2020選舉韓國瑜軍人國軍憲兵蔡英文國安巧克力大法官

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