辦向心涉共諜案 不排除請求澳洲以個案互助

2019-11-27 19:15 中央社 怡台北27日電



台北地檢署今上午二度在第五辦公室傳喚向心夫婦，訊問1個小時又45分後請回。記者賴佩璇／攝影。 分享 facebook

台北地檢署偵辦中國創新投資公司主席向心夫婦涉國安法案件，以現有偵查所得，不排除透過法務部國際及兩岸法律司向澳洲律政部提出個案互助，請求取得「王立強」在澳指控資料。

現行台灣與澳洲雖沒有簽定司法互助協議，但有「個案互惠」的刑事司法互助機制，二國可以互提請求。

本案曝光源於澳洲媒體採訪自稱中國間諜的男子「王立強」，他自稱在香港、台灣和澳洲從事滲透和綁架等，並決定向澳洲申請政治庇護。澳洲警方昨天對媒體證實，已對王立強提供的爆炸性自白展開調查。

外媒披露後，調查局及國安局分頭進行查證，調查局除指示駐澳洲法務秘書，向澳洲相關機關索取有關資料積極蒐證調查外，國家安全維護處也立案調查，發現王立強指控的中國創新投資公司主席向心夫婦正在台灣自由行。

調查局24日從桃園機場攔下欲出境的向心夫婦，並且帶回調查，25日晚間將2人帶往台北地檢署複訊，北檢依國安法的發展組織罪，查扣兩人手機進行清查，26日凌晨諭令向心夫婦限制出境出海。

檢調查出，向心夫婦曾多次來台，這次來台主要是訪友、洽商並做健康檢查及醫美療程，且之前已透過人頭出資購買北巿信義區二戶房產，總價上億元，資金來源及流向列為追查重點，2人有將拜訪名單提供檢調，當中並沒有政治人物。北檢今天上午傳喚向心夫婦到案說明，訊後請回。

自稱中國間諜的男子「王立強」日前接受澳媒採訪指控，總部位在香港德輔道西的中國創新投資是在中國人民解放軍總參謀部之下成立，為的是「滲透香港的金融市場並蒐集軍事情報」；「王立強」並稱，中國創新投資在台灣媒體業投下經費，與電視台建立秘密的聯盟，讓中國可以控制這些媒體，遂行新聞檢查。