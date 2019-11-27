辦向心夫婦涉共諜案 蔡清祥：北檢管轄權沒問題

2019-11-27 18:57 中央社 台北27日電



法務部長蔡清祥今天指出，北檢有管轄權，也已發新聞稿說明。記者卜敏正/攝影 分享 facebook

台北地檢署偵辦中國創新投資公司主席向心夫婦涉國安法案件，但北檢被質疑有無管轄權。法務部長蔡清祥今天指出，北檢有管轄權，也已發新聞稿說明，沒有問題，一切依法處理。

法務部今天下午舉行媒體茶敘，就人權兩公約施行10年，如何在國際接軌、向下扎根做努力，進行總回顧，蔡清祥在茶敘後接受媒體聯訪做出上述表示。

媒體提問，有關北檢偵辦本案是否有管轄權，以及向心夫婦是否有在北巿購置房產等情形，蔡清祥指出，管轄權的問題，台北地檢署已發新聞稿，說明得非常清楚，沒有問題，一切依法；至於房產的資金等，北檢會按照既定的偵查計畫進行查證（金流）。

媒體提及，檢調偵訊向心夫婦時，拿出2人與「王立強」在一個聚會場合的合照照片，讓向心啞口無言；蔡清祥指出，這部分是調查核心內容，他不清楚，但相信檢調會詳細查證。辦案人員今天再次否認有合照以及此事。

台北地檢署發布新聞稿指出，因被告向心等人在台相關行為地、居所地及購置不動產所在地，都是在台北地檢署轄內，北檢有管轄權；依照刑事訴訟法規定，除了內亂罪、外患罪、妨害國交罪須由台灣高檢署偵辦外，台北地檢署有權偵辦國家安全法案件，並舉例之前偵辦並起訴鎮小江等共諜案。