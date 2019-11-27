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共諜案搶功…「可能炸膛的槍」調局硬塞北檢

2019-11-27 00:16聯合報 本報記者賴佩璇

自稱是共諜的王立強接受媒體訪問。 圖／取自60 Minutes Australi...
自稱是共諜的王立強接受媒體訪問。 圖／取自60 Minutes Australia
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大選在即，「王立強」赴澳大利亞「投誠」引發軒然大波。情報龍頭調查局，屢屢恫嚇民眾勿散播「假訊息」，卻在王立強案消息曝光後搶辦爭功，先把向心夫婦留置調查，再將這把「可能會炸膛的槍」扔給檢察官，但檢察官在證據不足下硬要「開槍」，只能勉強採取限制出境、出海的強制處分。

外媒報導，中國大陸間諜「王立強」向澳大利亞投誠、申請庇護，並主動揭露大陸軍事情報單位干預香港和台灣政治手法。一夕之間，「共諜」疑雲籠罩我國大選，但主打嚴禁「假訊息」的蔡政府卻不盡澄明事實的責任，反而刻意讓民眾感受諜影幢幢，甚至內政部長徐國勇更「挺身而出」宣告檢調偵辦中，「該掌握的不會漏掉！」

典型的「共諜案」是洩漏國防機密等行為，依法由台灣高等檢察署偵辦。曾偵辦過相關案件的檢察官透露，通常都是高檢署先立案，向高等法院聲請監聽票，一次期限一年，經長期監聽並與國安單位來來回回確認對象身分，以免抓到「諜中諜」；當中若調查發現有發展組織等犯罪，再交由地檢署偵辦。

向心夫婦案的調查，顯然有違辦案常態。調查局與移民署沒事先報請檢察官檢視現階段證據是否充足，即以行政調查「鑽漏洞」方式留置向心夫婦，避開人身自由遭剝奪不得超過廿四小時規定，再用通知書請求配合調查，最後扣上違反「國家安全法」高帽，將兩人硬塞給檢察官。

台北地檢署也「積極配合」，一改偵辦管轄權以犯罪行為地、被告住居所地來判斷的慣例，以被告「現在所在地」來當接案依據，擺明就是「牽拖」。但正如同發生在桃園機場國安局私菸案一樣，未依平常程序由桃園地檢署偵辦而是直接送交「天下第一署」的北檢手裡，無怪乎北檢頻遭質疑是否具有特定的政治立場。

通常，犯嫌重大應予以重保、聲押，更要避免串滅證。檢察官命向心夫婦限制出境，恐是手中證據相當有限，也坐實外界質疑的政治辦案。檢調單位不能屢以「國安」為遮羞布，應出面說明「真訊息」。

共諜2020選舉向心夫婦國安局王立強桃園機場移民署徐國勇間諜

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