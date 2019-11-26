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捲入中國共諜王強案 向心夫婦均限制出境

藍批綠用「假共諜」抹紅 質疑影片出現徐斯儉

2019-11-26 00:13聯合報 記者鄭媁、陳熙文黃宣翰胡瑞玲修瑞瑩張世杰／連線報導

澳媒報導的影片出現外交部次長徐斯儉，引發藍營質疑。記者鄭超文／攝影
澳媒報導的影片出現外交部次長徐斯儉，引發藍營質疑。記者鄭超文／攝影
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自稱「共諜」王立強案持續發燒，蔡英文總統與總統府秘書長陳菊昨表示相關單位已經在調查，藍營質疑民進黨故意用「假共諜」來抹紅國民黨總統參選人韓國瑜，王立強案實在「騙很大」，民進黨如果認為是重大國安事件，王立強現正與澳洲政府申請政治庇護，蔡政府敢不敢給王立強政治庇護，讓他來台灣說清楚，買通哪些媒體、錢怎麼給韓國瑜的？

親民黨總統參選人宋楚瑜昨天表示，他要特別提醒執政當局和民進黨團，不要看到影子就開槍，要讓人民感受是負責任的政府，盡快向人民明確交代。

新北市前市長朱立倫認為，爆料內容很天方夜譚，希望民進黨不要藉機惡意抹紅對手，也希望主管機關客觀公正面對這些資訊，更相信台灣民主自由已成熟到不受任何不當力量影響。

國民黨不分區立委參選人謝龍介說，照王立強的說法，二○一四年就參與香港及台灣的滲透行動，王現年廿六歲，當時只有廿一歲就能當間諜，實在「騙很大」，要求相關單位查這條新聞到底哪裡來的，也呼籲副總統參選人賴清德正告蔡總統，不要再用國家機器對付韓。

國民黨不分區立委提名人陳以信昨指出，民進黨意圖利用此案進行政治操作，抹紅國民黨，謀取選舉利益的動機非常明確。蔡英文總統說國安單位有掌握，也深入調查此案，請問蔡總統掌握到哪裡？韓國瑜敢拿競選職位來保證絕無拿共產黨的錢，如果蔡總統說有掌握，敢不敢也拿競選職位做保證，查不到就退選？陳以信也質疑，澳媒報導的六十分鐘影片，外交部次長徐斯儉出現當中，徐何時知道此案、為何出現影片中？當時的專訪是怎麼回事？都有必要向國人說明，並赴立法院進行專案報告。

外交部表示，徐斯儉是在十月廿八日接受專訪，說明我國在太平洋的邦交情勢與中國銳實力議題，未談及王立強案，批評是有政治人物惡意栽贓。

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