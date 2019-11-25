干預台灣選情？「叛逃共諜」風波持續發酵

2019-11-25 20:06 德國之聲 德國之聲



據《悉尼先驅晨報》等多家澳大利亞媒體報道，自稱曾供職於中國創新投資有限公司（CIIL）前特工王立強向澳洲安全情報組織（ASIO）坦承，干預台灣2020年總統大選也是北京當前情報工作的重點之一。

中國創新投資周一（11月25日）在其網站發布消息，今日收到執行董事向心及替任董事龔青通知，在台北桃園機場離境時，收到台灣法務部調查局桃園市調查處發出通知書，要求就新聞報道事宜配合調查。

該網站的消息強調，事實上，向心及龔青對有關新聞所曝事項根本一無所知，又重申「王立強從來不曾是公司員工，該新聞報道所述事項全為虛構和偽造」。公司董事認為，公司一切業務及運營照常，有關新聞報道及該配合調查，不會對公司業務及營運構成任何重大影響。

這是該公司兩天之內發布的第二條有關出現虛假新聞的澄清公告。此前一天的公告中，該公司已表示，注意到相關報道，董事會在此鄭重澄清，向先生及本公司從未參與過任何情報或特務活動。該新聞報道的主角，即自稱王立強的人，亦從來不曾成為本集團員工。公告最後補充道：「本公司已經將此事交予律師處理，並會考慮採取切實可行的法律行動。」

民進黨：破壞力最強的來自境外和對岸

王立強之前表示，他於2018年參與協調了干擾台灣縣市選舉的行動，另外，他還指出，針對2020年的台灣總統大選，北京情報部門也制訂了相應的計劃，試圖引導台灣輿論更多地正面報導國民黨候選人，從而阻止蔡英文連任。然而，王立強稱，正是此計劃讓其萌生了變節的想法。今年5月，正在雪梨看望妻子以及年幼兒子的他收到了新的指令：以偽造的韓國公民身份前往台灣，並且要部分依靠當地的黑社會組織。他擔心，這會導致他被台灣情報機關拘捕。幾個月後，他與澳洲情報部門取得了聯繫。

對於王立強的爆料內容，民進黨主席卓榮泰在周一召開的民進黨護國保台助選團暨發言人公布記者會上表示：「這件事發生以來，我們非常謹慎，澳洲政府要查證，國內也要查證，總統蔡英文也已表達這樣的意見。」

據中央社報道，對於中國方面稱王立強是「詐欺犯」，卓榮泰周一回應稱，中國方面怎麼說，還是要保持高度存疑，因為中國的假消息蠻多的。澳洲和中國有不同說法，國內單位都要進一步查證，這是現在要做的工作，在未進一步查證前，任何講法都言之過早。卓榮泰也提到，台灣現在競爭的對手、對台灣最有野心的是中國，國內選舉，國民黨是民進黨的競爭對手，但破壞力最強的，還是來自境外、來自對岸。

王立強還曾提到，總部位於香港的中國創新投資是在中國人民解放軍總參謀部之下成立，為的是「滲透香港金融市場並搜集軍事情報「。該公司在台灣媒體業投下經費，與電視台建立秘密聯盟，讓中國可以控制這些媒體，遂行新聞檢查。

三名不願透露姓名的位於台北的外交和安全人員向路透社表示，雖然王立強的陳述有可信度，但是他們依舊懷疑他的身份，「我們估計他很可能不是他所說的人。」

中國：官方否認 官媒分析

周末有關「叛逃中國特工」的報導爆出之後，中國方面迅速發文予以否認，稱所謂的「中國間諜」是無業的涉案在逃人員，其所持有的證件均為偽造。

中國外交部發言人耿爽在周一舉行的例行記者會上也就此回應：「我們也注意到，在中方有關單位第一時間發布了權威信息，指出謬誤，做出澄清之後，澳洲方面個別媒體和人士置若罔聞，仍然堅持錯誤的立場，執意採信一個涉嫌犯罪、完全沒有可信度人物的話，迫不及待地大肆炒作所謂的『中國威脅論』，極盡對中國造謠抹黑，上演了一出拙劣的鬧劇，實在令人瞠目結舌，匪夷所思。」

耿爽指出：「我們奉勸澳方有關媒體和人士，要尊重已經明確無誤的事實、真相，恪守起碼的職業道德操守，放下意識形態偏見，摘掉有色眼鏡，不要再做不負責任、徒增笑柄的事情。」

與此同時，中國官媒《環球時報》發表社評「一個詐騙犯何以成了澳洲的寶貝」。該社評寫道：「我們認為，澳情報部門如果真的信了王，就會秘密採取行動，在實施一系列實際反情報行動之前決不會讓媒體介入此事。即使最終把這件事交給媒體，也會把王編的故事轉變成確鑿證據，而不是像現在這樣，故事一拋出來就像是個笑話。」

《環球時報》繼續分析：「更大的可能是澳洲情報部門高度懷疑王『投誠』的機會主義目的，也並不認為王的描述真有什麼情報價值。但是他們看出了王的故事很『合時令』，有著極高的輿論價值。管它真假，先把它放到輿論場上黑黑中國再說。」

據《悉尼先驅晨報》等多家澳大利亞媒體報道，自稱曾供職於中國創新投資有限公司（CIIL）前特工王立強向澳洲安全情報組織（ASIO）坦承，干預台灣2020年總統大選也是北京當前情報工作的重點之一。圖／取自雪梨晨鋒報網站 分享 facebook

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