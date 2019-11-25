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王立強破綻多 藍：綠營見獵心喜

2019-11-25 15:48台灣醒報 記者張元融╱台北報導

國民黨25日邀請前軍情局副局長翁衍慶（右）出席《蔡政府勿當放羊小孩，儘快查明共諜...
國民黨25日邀請前軍情局副局長翁衍慶（右）出席《蔡政府勿當放羊小孩，儘快查明共諜案真相》記者會。（photo by張元融／台灣醒報）
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針對自稱共諜的王立強在澳洲表示，去年曾捐款幫助韓國瑜選舉等，如今「不願見到台灣變成香港」而決定向澳洲申請政治庇護。前軍情局副局長翁衍慶25日表示，正是因為澳洲政府不相信王的說法，所以王才會上澳洲媒體，進一步尋求政治庇護。國民黨則批，民進黨見獵心喜，選舉前夕用假新聞博得選票，卻未提出證據。

王立強講的是外行話

「情報人員一看就知道，王立強是為尋求外國政府的政治庇護。」2000年以中將退伍翁衍慶表示，從王立強受訪的發言內容可以輕易辨別，他根本不是中共諜報人員，他是為了爭取在澳洲居留，才謊稱自己是中共政治犯，藉此爭取政治庇護。從訪談中細節中，王男對中共情報體系的瞭解非常薄弱，講得都是外行話。

翁衍慶進一步提出質疑，包括：2017年時「軍委總參」已更名為「聯合參謀部」，王立強若是核心幹部，會不曉得總參已經改名了嗎？大陸情工人員都具有軍職軍階，王立強卻沒有。更何況澳洲媒體報導王男僅28歲，這年齡再如何傑出，約只有中上尉左右，乳臭未乾的小孩，夠格接這麼重大的任務嗎？

翁：持多國護照是破綻

「王立強根本不可能是核心情報人員，最多就是被核心幹部吸收的『外圍人員』。」翁衍慶說明，外派情報人員絕大部分都不是用真名，而是使用由政府提供的化名護照，而王男「最大的破綻」，就是他宣稱同時擁有中共護照、香港居民證與韓國護照，然而，情報主管為防止暴露多重身份，是不可能讓外派人員同時持有多國護照的。

「不被信任的外圍人員，只是被核心幹部運用，不可能接觸到核心機密。」翁衍慶解釋，香港銅鑼灣書店事件，是由中共公安部一局（國保）執行，與王男所稱的總參情報部並無關係，可見王男只是從報紙得知資訊，照本宣科發言。翁衍慶也說：「情報世界裡注重『單線領導』，王立強卻宣稱自己同時向兩個上司負責，同時負責台灣與香港業務，違背全世界情報工作的原則。」

蔡為何不給政治庇護？

「哪有猛拍沙龍照的間諜？澳洲政府為何不給予嚴密保護？」國民黨發言人王鴻薇說，NCC只依據不實報導，就要求王男所提到的中視、中天、東森與TVBS等4家電視媒體，立即前往說明相關資金來源以及與王立強關係，已淪為選戰打手。

「蔡英文總統說我國安單位已有掌握，但為何不把證據公開，回應內容模糊？」國民黨不分區立委提名人陳以信強調，蔡政府既然認為王立強所言為真，在澳洲不給王立強政治庇護的情況下，為何蔡政府不敢給予王立強政治庇護，讓他來台灣把所有細節公諸於世？

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共諜2020選舉

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